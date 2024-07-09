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Чем полезна езда на велосипеде для здоровья: эта активность лучше ходьбы

Названа польза для здоровья от езды на велосипеде

1:27
Здоровье

Езда на велосипеде может быть полезна не только для физического, но и для психического здоровья.

Названа польза для здоровья от езды на велосипеде
Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar, CC BY-SA 4.0

Польза езды на велосипеде для психики

Езда на велосипеде — отличный способ поднять настроение, улучшить эмоциональное состояние, снять стресс и беспокойство. Физические упражнения и свежий воздух могут даже уменьшить симптомы депрессии.

Дело в том, что езда на велосипеде высвобождает в организме человека гормоны хорошего самочувствия — эндорфины.

Эти гормоны помогают вам расслабиться и почувствовать себя счастливее. Кроме того, эти гормоны улучшают настроение и снижают тревожность. Это также может помочь уменьшить симптомы стресса и справиться со своими эмоциями и чувствами.

Езда на велосипеде помогает с когнитивными функциями, стимулируя область мозга, называемую гиппокампом. Эта часть мозга отвечает за функцию памяти и ориентацию в пространстве.

Поэтому езда на велосипеде полезна для поддержания памяти и работы мозга в целом. Когда дело доходит до физического здоровья, езда на велосипеде помогает поддерживать почти каждую часть тела. Например, нарастить мышцы икр, квадрицепсов, ягодиц и бёдер.

Езда на велосипеде также помогает укрепить мышцы живота, поясницы и рук.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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