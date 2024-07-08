В какие часы безопасно загорать: предупреждение врачей

Россиянам напомнили, в какие часы можно загорать

В Россию пришла аномальная жара, которая ещё будет держаться всю неделю. Многие хотят успеть загореть и наслаждаться солнцем. Однако это может быть опасно, если проводить время под солнцем в неправильное время, сообщают "Вести Подмосковья".

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Так, врач-невролог Наталья Шиндряева отметила, что во время жары под солнцем можно находиться не больше 2 часов подряд, а детям — не больше часа. Лучше всего с 12:00 до 16:00 часов находиться дома, так как излучение ультрафиолетовых лучей в это время наиболее интенсивное.

Врач-дерматовенеролог Артур Старовойтов рассказал, что утром и вечером кожа может получать нужное количество солнечного света без вреда для здоровья.

"Солнечные лучи содержат УФ-А и УФ-В излучение. УФ-А лучи проникают глубоко в кожу и могут вызвать преждевременное старение. УФ-В лучи воздействуют на поверхностные слои кожи, это основная причина ожогов и риска развития рака", — отметил врач.

Если находиться под солнцем днём, то можно получить тепловой или солнечный удар, ожог кожи, возрастает риск развития меланомы и иных видов рака кожи, пигментных пятен, морщин.

Чтобы защититься от ультрафиолетового излучения, важно наносить на кожу солнцезащитные средства перед выходом на улицу, на море стоит проводить время под навесом или зонтом.