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Интернет-зависимость разрушает мозг детей: названа опасность злоупотребления гаджетами

Обнаружено негативное влияние интернет-зависимости на мозг детей и подростков

2:16
Здоровье

Согласно статистике, 5,44 миллиарда человек имеют доступ к интернету, и это число может вырасти до 7,9 миллиарда к 2029 году.

Обнаружено негативное влияние интернет-зависимости на мозг детей и подростков
Фото: Defense Visual Information Distribution Service by Staff Sgt. Jamal D. Sutter, PDM

В среднем люди проводят в интернете 6,5 часов в день, причём молодежь (16-24 лет) тратит на 2,3 часа больше, чем люди старше 55 лет. Дети также проводят много времени перед экранами, что вызывает обеспокоенность экспертов из-за возможных психологических и физических проблем, включая интернет-зависимость.

Интернет-зависимость проявляется в неконтролируемом использовании интернета и сопутствует поведенческими, психическими и физиологическими расстройствами. ВОЗ признала эту проблему в 2020 году, хотя она ещё не имеет официального статуса психического расстройства. Особенно уязвимы дети и подростки: исследования показывают, что у 4,6% подростков есть зависимость от интернет-игр, а у 24,4% турецких подростков — зависимость от социальных сетей.

Зависимость от интернета негативно влияет на мозг, изменяя его химический состав и функциональные связи, что приводит к когнитивным нарушениям и повышает риск психических расстройств. Исследования показали, что дети, проводящие много времени перед экраном, демонстрируют снижение интеллектуальных способностей и задержки в развитии. Однако, грамотное использование интернета и гаджетов может быть полезным для развития детей, сообщает ТАСС.

Взрослые также страдают от интернет-зависимости, что проявляется в эмоциональном выгорании, депрессии и других психических расстройствах. Система вознаграждения в мозге у таких людей нарушена, что приводит к импульсивному поведению и социальной изоляции.

Борьба с интернет-зависимостью включает когнитивно-поведенческую терапию и фармакологическое вмешательство. Однако, на данный момент не существует 100% доказанных эффективных методов лечения этой зависимости.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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