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Позитивный настрой: полезно ли это на самом деле для психического здоровья

Позитивная психология помогает справиться с тревожностью

1:28
Здоровье

Вы, наверное, слышали, что позитивный настрой влияет на вашу жизнь. Предлагаем узнать об этом подробнее.

Позитивная психология помогает справиться с тревожностью
Фото: commons.wikimedia.org by ID 4653867, PDM

Полезен ли позитивный настрой для психики человека

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Behavioral Medicine, люди, которые учатся не акцентировать внимание на проблемах, испытывают меньше стресса. Поэтому позитивный настрой полезен как для психического, так и для физического здоровья.

Снижение уровня тревоги и стресса помогает улучшить сон, питание, улучшить работу иммунной системы и снизить риск хронических заболеваний.
 
Конечно, не все проблемы можно решить, изменив своё отношение к ним. Но всё же многое может поменяться при правильном подходе.

Позитивная психология не основана на том, чтобы закрывать глаза на реальность. Это говорит о том, что проблемы и трудности в жизни могут быть дополнены практиками, способными изменить ваше состояние и отношение к ситуации.

Это помогает человеку научиться мыслить по-другому, перестать переживать по предвзятым причинам и развить эмоциональную устойчивость. Различные практики могут помочь снизить уровень тревожности, уменьшить симптомы депрессии, а также улучшить внутреннюю поддержку человека. Например, это может быть ведение дневника благодарности. Записывайте то, за что вы благодарны в своей жизни.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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