Позитивный настрой: полезно ли это на самом деле для психического здоровья

Позитивная психология помогает справиться с тревожностью

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы, наверное, слышали, что позитивный настрой влияет на вашу жизнь. Предлагаем узнать об этом подробнее.

Фото: commons.wikimedia.org by ID 4653867, PDM

Полезен ли позитивный настрой для психики человека

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Behavioral Medicine, люди, которые учатся не акцентировать внимание на проблемах, испытывают меньше стресса. Поэтому позитивный настрой полезен как для психического, так и для физического здоровья.

Снижение уровня тревоги и стресса помогает улучшить сон, питание, улучшить работу иммунной системы и снизить риск хронических заболеваний.



Конечно, не все проблемы можно решить, изменив своё отношение к ним. Но всё же многое может поменяться при правильном подходе.

Позитивная психология не основана на том, чтобы закрывать глаза на реальность. Это говорит о том, что проблемы и трудности в жизни могут быть дополнены практиками, способными изменить ваше состояние и отношение к ситуации.

Это помогает человеку научиться мыслить по-другому, перестать переживать по предвзятым причинам и развить эмоциональную устойчивость. Различные практики могут помочь снизить уровень тревожности, уменьшить симптомы депрессии, а также улучшить внутреннюю поддержку человека. Например, это может быть ведение дневника благодарности. Записывайте то, за что вы благодарны в своей жизни.