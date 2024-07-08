Как правильно питаться по порциям и частоте приёмов пищи: мнение диетологов

Диетологи рассказали, какой тип питания лучше выбрать

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не многие знают, как часто можно есть за день и какие порции полезны для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Mohans1995, CC BY-SA 4.0

Как часто и сколько есть в день

Как правило, лучше всего есть три раза в день. Это завтрак, обед и ужин. Эта концепция питания основана на поддержании сытости человека и употреблении больших порций пищи.

Кроме того, разнообразная и богатая питательными веществами пища снижает риск употребления сладких или жирных закусок. Такой график приёма пищи помогает регулировать рацион и поддерживать нормальное пищеварение.

Ещё один способ питания — 5-разовое питание с интервалом в 2 часа. Такой тип питания помогает укрепить здоровье и избавиться от чувства голода между длительными перерывами в еде. Порции в этом случае должны быть небольшими.

Какой способ питания вы выберете, зависит от ваших личных предпочтений и организма.