Как правильно питаться по порциям и частоте приёмов пищи: мнение диетологов

Не многие знают, как часто можно есть за день и какие порции полезны для здоровья.
Как правило, лучше всего есть три раза в день. Это завтрак, обед и ужин. Эта концепция питания основана на поддержании сытости человека и употреблении больших порций пищи.
Кроме того, разнообразная и богатая питательными веществами пища снижает риск употребления сладких или жирных закусок. Такой график приёма пищи помогает регулировать рацион и поддерживать нормальное пищеварение.
Ещё один способ питания — 5-разовое питание с интервалом в 2 часа. Такой тип питания помогает укрепить здоровье и избавиться от чувства голода между длительными перерывами в еде. Порции в этом случае должны быть небольшими.
Какой способ питания вы выберете, зависит от ваших личных предпочтений и организма.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.