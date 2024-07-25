Врач объяснила, при каких условиях переохлаждение может привести к простуде

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Врач Мескина: длительное воздействие холода может вызывать мышечную боль

1:06
Здоровье

Чрезмерно длительное воздействие холода может негативно сказаться на здоровье, предупреждает врач-инфекционист Елена Мескина, сообщает "Вечерняя Москва".

Врач Мескина: длительное воздействие холода может вызывать мышечную боль
Фото: Freepik by freepik, PDM

Длительное охлаждение шеи, спины и плеч может привести к мышечной боли и ограничению подвижности. Это происходит потому, что организм, пытаясь сохранить тепло, повышает мышечный тонус, увеличивает выработку тепла и сужает кровеносные сосуды.

В результате снижения кровотока ткани испытывают недостаток кислорода. По словам специалиста, даже кондиционер может спровоцировать простуду, если иммунитет ослаблен.

"Простудиться от холодного воздуха можно, если вы пережили сильный эмоциональный стресс, не спали несколько суток, у вас нарушен нормальный рацион питания и имеется серьёзная хроническая болезнь", — отметила врач.

В таких случаях организм тратит много энергии на обогрев, что ослабляет иммунную систему. Если же иммунитет сильный, а питание полноценное, сквозняки не представляют опасности.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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