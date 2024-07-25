Врач объяснила, при каких условиях переохлаждение может привести к простуде

Чрезмерно длительное воздействие холода может негативно сказаться на здоровье, предупреждает врач-инфекционист Елена Мескина, сообщает "Вечерняя Москва".
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Длительное охлаждение шеи, спины и плеч может привести к мышечной боли и ограничению подвижности. Это происходит потому, что организм, пытаясь сохранить тепло, повышает мышечный тонус, увеличивает выработку тепла и сужает кровеносные сосуды.
В результате снижения кровотока ткани испытывают недостаток кислорода. По словам специалиста, даже кондиционер может спровоцировать простуду, если иммунитет ослаблен.
"Простудиться от холодного воздуха можно, если вы пережили сильный эмоциональный стресс, не спали несколько суток, у вас нарушен нормальный рацион питания и имеется серьёзная хроническая болезнь", — отметила врач.
В таких случаях организм тратит много энергии на обогрев, что ослабляет иммунную систему. Если же иммунитет сильный, а питание полноценное, сквозняки не представляют опасности.
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Занимается диагностикой и лечением таких аллергологических и иммунологических заболеваний, как бронхиальная астма, аллергический ринит, крапивница, пищевая, лекарственная, инсектная аллергия, иммунодефицитные состояния, герпесвирусные инфекции, дисфункции иммунной системы и частые простудные заболевания.