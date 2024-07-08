Профессор дал совет, как обезопасить себя при приготовлении речной рыбы

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Ветеринар Гламаздин: нужно заморозить речную рыбу перед готовкой

1:06
Здоровье

По словам профессора Игоря Гламаздина, доктора ветеринарных наук, директора Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности, рыба из водоёмов Московской области может быть опасна для здоровья из-за паразитов и тяжёлых металлов, сообщает RT.

Ветеринар Гламаздин: нужно заморозить речную рыбу перед готовкой
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, PDM

"В мясе рыбы могут накапливаться соли тяжёлых металлов и нефтепродукты, а также содержаться личинки паразитов", — пояснил он.

Он подчеркнул, что употребление речной рыбы всегда сопряжено с риском заражения инфекционными болезнями, которые могут быть переносчиками паразиты. Самостоятельно обнаружить паразитов в рыбе бывает сложно.

В целях безопасности Гламаздин рекомендует выбирать виды рыб, которые обладают естественной защитой от паразитов, например, сазана, карпа, карася, окуня, гольца, судака и щуки.

Перед приготовлением рыбу необходимо тщательно очистить и подвергнуть термической обработке, например, заморозить на 15 минут, сварить или обжарить.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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