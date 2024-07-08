Профессор дал совет, как обезопасить себя при приготовлении речной рыбы

По словам профессора Игоря Гламаздина, доктора ветеринарных наук, директора Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности, рыба из водоёмов Московской области может быть опасна для здоровья из-за паразитов и тяжёлых металлов, сообщает RT.
"В мясе рыбы могут накапливаться соли тяжёлых металлов и нефтепродукты, а также содержаться личинки паразитов", — пояснил он.
Он подчеркнул, что употребление речной рыбы всегда сопряжено с риском заражения инфекционными болезнями, которые могут быть переносчиками паразиты. Самостоятельно обнаружить паразитов в рыбе бывает сложно.
В целях безопасности Гламаздин рекомендует выбирать виды рыб, которые обладают естественной защитой от паразитов, например, сазана, карпа, карася, окуня, гольца, судака и щуки.
Перед приготовлением рыбу необходимо тщательно очистить и подвергнуть термической обработке, например, заморозить на 15 минут, сварить или обжарить.
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.