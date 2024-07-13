Подходит даже пенсионерам: назван вид спорта, который доступен и полезен для всех

Физиотерапевт Малиновская: плавание полезно для пожилых и сердечников

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не все виды физической активности доступны каждому. Возраст, вес, хронические заболевания — все это накладывает ограничения, как отметила врач-физиотерапевт Видновской больницы Светлана Малиновская в интервью Regions.

Фото: flickr.com by JD Lasica, CC BY 2.0

Тем не менее, существует универсальный вид спорта, подходящий практически всем — плавание. Оно рекомендовано пожилым людям, людям с заболеваниями сердца, опорно-двигательного аппарата, бронхитом, астмой, болезнями нервной системы, а также страдающим от лишнего веса. Плавание позволяет проводить как силовые, так и кардиотренировки, задействуя при этом все группы мышц, но не нагружая позвоночник и суставы. Кроме того, плавание учит правильному дыханию, успокаивает нервную систему, повышает выносливость организма и укрепляет сердечную мышцу.

"Плавание рекомендовано тем, кто постоянно сидит в офисе, мало двигается и уже испытывает дискомфорт и частые боли в спине. С каждым посещением бассейна люди начинают замечать, как становится легче. Этот эффект накапливается, и образуется крепкий мышечный корсет", — объяснила Светлана Малиновская.