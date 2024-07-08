Назван неожиданный способ профилактики аллергии на цветущие растения

Врач Ермакова запретила аллергикам выходить из дома без затемнённых очков

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

В период цветения аллергенных растений склонным к аллергии лучше не выходить из дома, а если без этого никак не обойтись — то на улице следует носить затемнённые очки, посоветовала врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Злата Ермакова.

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К Всемирному дню борьбы с аллергией, который отмечается 8 июня, она дала РИАМО некоторые рекомендации аллергикам.

"Следует избегать выезда на природу во время цветения растений, вызывающих аллергию. Носите затемнённые очки при выходе на улицу. Принимайте душ чаще, чтобы избавиться от пыльцы на коже и открытых слизистых оболочках. Закрывайте окна автомобиля, особенно за городом", — призвала Ермакова.

По её словам, максимальная концентрация пыльцы достигается рано утром и в сухие жаркие дни. В это время особенно важно оставаться дома, причём окна лучше закрыть.

Хороший способ профилактики — отъезд в другую климатическую зону на период цветения деревьев и растений. Известно, что в морском и горном воздухе концентрация аллергенов ниже.