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Никаких лекарств от жары не существует, предупреждает врач. Есть только одно средство

Терапевт Александрова велела вдоволь пить в жару нехолодную негазированную воду

0:49
Здоровье

Никаких лекарств от жары не существует, заявила врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова. Есть одно единственное средство, она рассказала о нём агентству "Прайм".

Терапевт Александрова велела вдоволь пить в жару нехолодную негазированную воду
Фото: The Conversation by Mario Tama, CC BY 4.0

Это самая обычная вода, и в этих сложных даже для здорового организма условиях её надо иметь при себе в достаточном количестве. "Именно негазированной воды комфортной температуры", — акцентирует внимание доктор.

"Сладкие, газированные напитки и тем более алкоголь приведут к дополнительному обезвоживанию организма", — предупреждает она.

А ледяными жидкостями вы напьёте себе ангину, добавляет терапевт.

Остальные рекомендации широко известны — старайтесь оставаться в тени, не забывайте о головном уборе, заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Халидова Кистаман
Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология
Специалист Гордеева Татьяна
Детский нефролог
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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