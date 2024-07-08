Никаких лекарств от жары не существует, предупреждает врач. Есть только одно средство

Терапевт Александрова велела вдоволь пить в жару нехолодную негазированную воду

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Никаких лекарств от жары не существует, заявила врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова. Есть одно единственное средство, она рассказала о нём агентству "Прайм".

Фото: The Conversation by Mario Tama, CC BY 4.0

Это самая обычная вода, и в этих сложных даже для здорового организма условиях её надо иметь при себе в достаточном количестве. "Именно негазированной воды комфортной температуры", — акцентирует внимание доктор.

"Сладкие, газированные напитки и тем более алкоголь приведут к дополнительному обезвоживанию организма", — предупреждает она.

А ледяными жидкостями вы напьёте себе ангину, добавляет терапевт.

Остальные рекомендации широко известны — старайтесь оставаться в тени, не забывайте о головном уборе, заключила она.