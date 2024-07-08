Никаких лекарств от жары не существует, предупреждает врач. Есть только одно средство

Никаких лекарств от жары не существует, заявила врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова. Есть одно единственное средство, она рассказала о нём агентству "Прайм".
Это самая обычная вода, и в этих сложных даже для здорового организма условиях её надо иметь при себе в достаточном количестве. "Именно негазированной воды комфортной температуры", — акцентирует внимание доктор.
"Сладкие, газированные напитки и тем более алкоголь приведут к дополнительному обезвоживанию организма", — предупреждает она.
А ледяными жидкостями вы напьёте себе ангину, добавляет терапевт.
Остальные рекомендации широко известны — старайтесь оставаться в тени, не забывайте о головном уборе, заключила она.
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.