Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабмин поддержал законопроект об оценке жилья перед его покупкой за маткапитал
Не только закуска, но и праздничное угощение — рецепт яиц "Мимоза"
Звезда "Барби" Марго Робби ждёт первенца
Какое расстояние можно проехать, если сигнальная лампа включилась
Эксперты ответили, какой лоток понравится кошке
Зола и сахар значительно повысят урожай помидоров
Baza нашла роскошное жильё за границей по цене московской квартиры в хрущёвке
Туристам дают советы по сохранению багажа
В Центробанке возмущены отказами гражданам в оформлении краткосрочных ОСАГО
Россиянам сообщили, сколько раз нужно измерить давление для точного результата

Врач Ротарь: измерять давление нужно трижды на правой руке

1:39
Здоровье

Чтобы получить точный результат, нужно измерять давление на правой руке два-три раза с интервалом в одну минуту. Об этом Газета.Ru сообщила доктор медицинских наук, руководитель научной лаборатории в НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава РФ, кардиолог Оксана Ротарь.

Врач Ротарь: измерять давление нужно трижды на правой руке
Фото: PxHere is licensed under CC0

По её словам, согласно международным рекомендациям, необходимо измерять артериальное давление два-три раза с интервалом в одну минуту на одной руке. Самый точный результат даёт среднее значение между вторым и третьим измерениями. Эти показания являются наиболее достоверными, как отметила специалист.

Несмотря на распространённое мнение, что наиболее точные результаты можно получить только на левой руке, это неверно. Наоборот, измерение на правой руке анатомически более правильно. Также на точность результатов влияет тип прибора — предпочтительно использовать автоматический тонометр.

Основное преимущество автоматического прибора в том, что он сохраняет данные предыдущих измерений. Это позволяет врачу на приёме точнее оценить ситуацию и назначить правильное лечение.

"Запястным тонометром можно пользоваться, если расположить руку правильно. Тонометр нужно наложить на правое запястье, а руку положить на левое плечо. И, конечно, такой тонометр лучше измеряет давление в молодом возрасте, потому что в пожилом сосуды на запястье изменяются, из-за этого могут искажаться результаты измерений", — поделилась врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Обсудить
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
"Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев Орбан избрал неожиданные маршруты — самые конфликтные страны Дмитрий Плотников Штаб украинских силовиков спрятался рядом с детской больницей, но был уничтожен Любовь Степушова
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Юлия Барановская рассказала, куда отправилась отдыхать: "Пять дней почти без связи"
Юлия Барановская рассказала, куда отправилась отдыхать: "Пять дней почти без связи"
Последние материалы
Baza нашла роскошное жильё за границей по цене московской квартиры в хрущёвке
В Центробанке возмущены отказами гражданам в оформлении краткосрочных ОСАГО
Эксперт Мендкович: запрет никаба — первый шаг по пути борьбы с экстремизмом
Морские ароматы: как почувствовать себя на побережье в любое время года
Признаки неуважения собаки к хозяину: как распознать и что делать
Ученые объяснили, как обнаружить черные дыры во Вселенной
Что делать, если деньги пришли на заблокированную карту?
Зрители нашли киноляп в фильме "Служебный роман"
Что произойдет с организмом, если постоянно есть овсянку
Максим Покровский* поздравил США с Днем Независимости и вызвал шквал критики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников