Россиянам сообщили, сколько раз нужно измерить давление для точного результата

Врач Ротарь: измерять давление нужно трижды на правой руке

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы получить точный результат, нужно измерять давление на правой руке два-три раза с интервалом в одну минуту. Об этом Газета.Ru сообщила доктор медицинских наук, руководитель научной лаборатории в НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава РФ, кардиолог Оксана Ротарь.

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По её словам, согласно международным рекомендациям, необходимо измерять артериальное давление два-три раза с интервалом в одну минуту на одной руке. Самый точный результат даёт среднее значение между вторым и третьим измерениями. Эти показания являются наиболее достоверными, как отметила специалист.

Несмотря на распространённое мнение, что наиболее точные результаты можно получить только на левой руке, это неверно. Наоборот, измерение на правой руке анатомически более правильно. Также на точность результатов влияет тип прибора — предпочтительно использовать автоматический тонометр.

Основное преимущество автоматического прибора в том, что он сохраняет данные предыдущих измерений. Это позволяет врачу на приёме точнее оценить ситуацию и назначить правильное лечение.

"Запястным тонометром можно пользоваться, если расположить руку правильно. Тонометр нужно наложить на правое запястье, а руку положить на левое плечо. И, конечно, такой тонометр лучше измеряет давление в молодом возрасте, потому что в пожилом сосуды на запястье изменяются, из-за этого могут искажаться результаты измерений", — поделилась врач.