Названы три главных принципа, которые помогут сохранить здоровье сердца

Мастер спорта Андреева: стресс ускоряет старение сердца

Здоровье сердца напрямую зависит от образа жизни. Низкая физическая активность, неправильное питание и постоянный стресс ускоряют старение сердечной мышцы, сообщает Газета. Ru.

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По словам мастера спорта международного класса по лёгкой атлетике Валерии Андреевой, поддержать здоровье сердца несложно. Для этого достаточно регулярно заниматься физическими упражнениями, даже простыми домашними тренировками, закалять свою психику и питаться полезной пищей.

Андреева подчёркивает, что физические нагрузки — лучший способ укрепить сердце. Здоровая диета, богатая овощами, фруктами и рыбой (которая снижает частоту сердечных сокращений), дополнит эффект от тренировок.

"Расслабьтесь. Стресс вызывает выброс в кровь гормонов, таких как адреналин и кортизол, что может повысить частоту сердечных сокращений. Поэтому медитация и йога, например, помогут снизить уровень стресса. В долгосрочной перспективе они также могут снизить частоту сердечных сокращений в состоянии покоя", — поделилась мастер спорта Валерия Андреева.