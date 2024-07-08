Названы три главных принципа, которые помогут сохранить здоровье сердца

Здоровье сердца напрямую зависит от образа жизни. Низкая физическая активность, неправильное питание и постоянный стресс ускоряют старение сердечной мышцы, сообщает Газета. Ru.
По словам мастера спорта международного класса по лёгкой атлетике Валерии Андреевой, поддержать здоровье сердца несложно. Для этого достаточно регулярно заниматься физическими упражнениями, даже простыми домашними тренировками, закалять свою психику и питаться полезной пищей.
Андреева подчёркивает, что физические нагрузки — лучший способ укрепить сердце. Здоровая диета, богатая овощами, фруктами и рыбой (которая снижает частоту сердечных сокращений), дополнит эффект от тренировок.
"Расслабьтесь. Стресс вызывает выброс в кровь гормонов, таких как адреналин и кортизол, что может повысить частоту сердечных сокращений. Поэтому медитация и йога, например, помогут снизить уровень стресса. В долгосрочной перспективе они также могут снизить частоту сердечных сокращений в состоянии покоя", — поделилась мастер спорта Валерия Андреева.
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