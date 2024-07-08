Газировка не в почёте: врач поделилась, какие напитки лучше всего спасают в жару

Гастроэнтеролог Кашух: в жару лучше всего пить минералку или кефир

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время сильной жары организм быстро теряет воду через потоотделение. Если не восстанавливать водный баланс, это может привести к обезвоживанию и другим неприятным последствиям. О том, какие напитки лучше всего утоляют жажду летом, Газета.Ru сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух .

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Специалист в первую очередь рекомендовала простую минеральную воду, столовую или лечебно-столовую, которая помогает освежиться и восполнить потерянные минералы. Однако она предупредила, что лечебную минеральную воду следует пить только по назначению врача из-за высокой концентрации полезных веществ, которая может негативно сказаться на здоровье.

Также важно учитывать температуру воды. Минеральная вода комнатной температуры считается идеальной, но в жару многим хочется чего-то прохладного. В этом случае можно добавить лёд в небольшом количестве или предварительно охладить напиток, но пить маленькими глотками, чтобы избежать простуды.

"Многим людям не нравится пить простую воду — она кажется им безвкусной. Чтобы исправить это, можно приготовить домашний лимонад: бросить в кувшин с водой ломтик лимона. Но из-за высокого содержания аскорбиновой кислоты такой напиток может быть противопоказан при изжоге и язвенной болезни желудка. Лимон можно заменить на дольки огурца или свежую зелень: мяту и базилик", — отметила врач.

В качестве альтернативы можно выбрать кисломолочные продукты: кефир, простоквашу, айран и другие. Напитки с закваской подходят почти всем, но они имеют слабительный эффект, поэтому важно знать меру или отказаться от них вовсе. Кофе, квас, соки, сладкие газировки и алкоголь не рекомендуются при жажде, так как они могут сужать сосуды и повышать артериальное давление. Кофеин также обладает мочегонным действием.