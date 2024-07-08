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Врач рассказала об опасности недостатка жировой ткани в организме

Врач Павлова: недостаток жира в организме может привести к остеопорозу

1:26
Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула в интервью радио Sputnik, что избыточный вес — это серьёзная проблема, но и недостаток жировой ткани в организме может привести к опасным заболеваниям.

Врач Павлова: недостаток жира в организме может привести к остеопорозу
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

"В жировой ткани происходит синтез огромного количества жизненно важных веществ. Например, некоторые из них способствуют развитию воспалений, а другие, наоборот, подавляют их. Поэтому, что при избытке, что при недостатке, мы будем иметь проблемы с иммунной системой", — объяснила врач.

По словам специалиста, жировая ткань играет важную роль в поддержании постоянной температуры тела и защите внутренних органов. Если её недостаточно, риск развития остеопороза у человека значительно возрастает. При этом, нормальным считается содержание не более 31% жира в теле женщины и не более 24% в организме мужчины.

Кроме того, специалист предупредила, что набрать здоровую жировую массу не так-то просто. Накопление трансжиров, содержащихся в избытке в кондитерских изделиях, может привести к быстрому развитию проблем со здоровьем. Гораздо лучше, если рацион человека состоит из жирных сортов мяса, сыров, качественных полуфабрикатов, рыбы, оливкового масла, орехов и других здоровых продуктов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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