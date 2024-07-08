Сосудистый хирург раскрыла опасность позы "нога на ногу"

Светлана Абрамова: из-за позы "нога на ногу" может снизиться эластичность сосудов

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поза "нога на ногу" считается удобной, но многие врачи предупреждают об её возможных негативных последствиях для здоровья, таких как осложнения с осанкой и кровообращением.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

"В канадском исследовании от 2018 года говорится, что даже непродолжительное сидение в такой позе увеличивает риск образования тромбов. "Нога на ногу" негативно сказывается на функции эндотелия сосудов ног, из-за чего может снизиться их эластичность", — рассказала изданию "Вести Подмосковья" сосудистый хирург ортопедической сети ОРТЕКА, ангиохирург, кандидат медицинских наук и член ассоциации флебологов России Светлана Абрамова.

Согласно мнению специалиста, позвоночник особенно уязвим в этой позе. Чем дольше человек сидит в такой позе, тем сильнее смещается его центр тяжести, что может привести к сколиозу, изменениям в посадке головы, патологическим изменениям в позвоночнике (в особенности в шейном отделе) и болям в пояснице и верхней части спины. Кроме того, данная поза может вызывать трохантерит — воспаление бедренных сухожилий, которое вызывает боль при ходьбе, подъёме на носки или сидении на корточках. Мужчинам грозит проблема с фертильностью, а у беременных женщин могут возникнуть нарушения кровотока, что представляет опасность для ребёнка.

"Онемение ноги, расположенной снизу, указывает на пережимание малоберцового нерва. Обычно оно проходит само собой, но если подобное воздействие на нерв происходит часто, возникает риск развития нейропатии. Из-за неё не получится полноценно сгибать стопу и пальцы", — дополнила врач Светлана Абрамова.

Однако, врач отмечает, что поза "нога на ногу" может быть полезна для некоторых пациентов. В определённых случаях она помогает скомпенсировать тазовый перекос у людей с различной длиной ног. Тем не менее, риски, связанные с этой позой, преобладают над её потенциальными преимуществами.