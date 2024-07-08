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Врач объяснил, сколько раз в день стоит ходить в туалет для мочеиспускания

Врач Белопольский: оптимальное количество походов в туалет в день составляет 6-10 раз

1:28
Здоровье

Для нормального функционирования человеческого организма рекомендуется 6-10 посещений туалета в день для мочеиспускания. Отклонения от этого количества часто указывают на проблемы с гормональным фоном или заболевания мочевого пузыря, почек или эндокринной системы. Об этом для Газета.Ru сообщил врач-уролог Александр Белопольский.

Врач Белопольский: оптимальное количество походов в туалет в день составляет 6-10 раз
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, PDM

"Причин частого мочеиспускания много. Это может быть не связанный с урологическими заболеваниями приём мочегонных препаратов, резкое переохлаждение, избыточное потребление жидкости, влияние психотравмирующих факторов. Это может быть связанное с заболеваниями мочевыводящей системы нарушение гормонального фона или различные заболевания у мужчин", — пояснил специалист.

Частые позывы к мочеиспусканию могут быть признаком аденомы простаты, цистита, уретрита, различных ИППП, а также заболеваний мочевого пузыря или почек.

Менее очевидной, но широко распространённой причиной таких позывов является стрессовое недержание мочи, которое развивается из-за атрофии мышц тазового дна, родов или гормональных изменений в возрасте. Врач также подчеркнул важность обращения внимания на цвет мочи. При возникновении подозрений на заболевание необходимо незамедлительно обратиться к врачу для проведения диагностики.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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