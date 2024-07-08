Хирурги-онкологи Томска провели успешную операцию по удалению гигантской опухоли

В Томском онкологическом диспансере была проведена успешная операция у молодой пациентки. Более подробную информацию предоставило региональное ведомство здравоохранения, сообщает Tomsk.mk.ru.
Женщина в возрасте 36 лет обратилась за медицинской помощью в роддом №1 города Томска. Она жаловалась на увеличение размеров живота в течение последнего года.
"Во время диагностики у пациентки нашли новообразование на левом яичнике обширных размеров. Женщину оперативно госпитализировали в отделение онкогинекологии Томского онкодиспансера", — сообщили в облздраве.
Команда хирургов смогла удалить опухоль, не повредив её капсулу. Размеры новообразования были весьма значительными: около 50 см в длину и 45 см в ширину. После проведённой операции пациентка быстро начала восстанавливаться и была выписана уже на 10-й день.
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