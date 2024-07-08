Диетологи назвали самые полезные фрукты: ешьте их обязательно

Киви и банан считаются самыми полезными фруктами

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты определили самые полезные фрукты, которые должны присутствовать в рационе.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, PDM

Арбуз

Арбуз чрезвычайно полезен для здоровья. В нём содержится много воды, что полезно в жаркую погоду, чтобы избежать обезвоживания.

Кроме того, арбуз богат калием и магнием, которые полезны для здоровья нервной и сердечно-сосудистой систем. Калий и магний в составе также помогают сбалансировать уровень жидкости в организме.

Киви

Киви содержит витамин С, антиоксиданты и калий, которые полезны для иммунной системы. Кроме того, фрукт богат фолиевой кислотой и витаминами группы В. Поэтому он способствует расслаблению нервной системы, хорошему качеству сна.

Витамины и минералы в составе поддерживают общее состояние здоровья человека.

Папайя

Папайя содержит витамины А, С и Е. Они важны для здоровья кожи, волос и ногтей. Тропические фрукты также чрезвычайно полезны для здоровья сердца и пищеварения. Клетчатка в составе способствует улучшению работы кишечника.

Банан

Банан — отличный вариант перекуса, богатый множеством витаминов и минералов. Фрукт содержит клетчатку, калий, витамин В6, магний, витамин С и марганец.

Бананы полезны для нормального функционирования нервной системы и здоровья сердца и сосудов.