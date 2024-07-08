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Какие фрукты и ягоды стоит добавить в свой рацион летом

Летом важно есть арбуз и чернику для улучшения здоровья

Здоровье

Некоторые летние фрукты особенно полезны. Поэтому их стоит добавить в свой рацион для улучшения здоровья.

Летом важно есть арбуз и чернику для улучшения здоровья
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Какие фрукты и ягоды стоит добавить в свой рацион летом

Арбуз почти на 100% состоит из воды и хорош в жаркую погоду. Он богат витаминами А и С. Они важны для здоровья зрительной системы, кожи, ногтей и волос.

Кроме того, эти витамины поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют иммунитет, оздоравливают кости. Ликопин и калий, содержащиеся в арбузе, уменьшают воспаление, защищают от сердечных заболеваний, контролируют кровяное давление и снимают мышечные спазмы.

Вы также можете добавить чернику в свой рацион летом. Ягода содержит антиоксиданты и витамины, которые улучшают когнитивные функции человека, снижают риск хронических заболеваний, поддерживают здоровье глаз и остроту зрения.

Также можно выбрать малину, крыжовник, дыню, персики, нектарины, абрикосы, клубнику и вишню.

Фрукты и ягоды содержат клетчатку, которая помогает поддерживать здоровье кишечника и нормальное пищеварение, а также снижает риск сердечных заболеваний и высокого уровня холестерина в крови.

Используйте только свежие или замороженные фрукты и ягоды. Обработанная пища практически не сохраняет витаминов и других полезных веществ. Вы можете добавлять свежие фрукты в йогурт, мюсли.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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