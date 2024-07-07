Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тетюхин о неучастии волейболистов из РФ в Олимпиаде: "Это не трагедия"
Овощи-гриль: баклажаны, кабачки, помидоры и перцы получаются очень аппетитными
Почему использование трубочек для напитков может привести к появлению морщин?
Белый дом опасается вводить санкции против танкеров с нефтью из России
У Евгения Стычкина есть внебрачная дочь, которую воспитал другой человек
В саратовской ветлаборатории рассказали о болезни кошек, похожей на ВИЧ
Никас Сафронов случайно лишил брата всех его сбережений
Как выбрать вытяжку для небольшой кухни
Разработаны новые квазикристаллы для улучшения синтеза белков
А вы правильно питаетесь? Названы лучшие продукты для завтрака и ужина

На завтрак и ужин нужно есть сытную, но легко перевариваемую еду

1:20
Здоровье

Предлагаем узнать, какие напитки и продукты можно есть утром, а какие можно вечером.

На завтрак и ужин нужно есть сытную, но легко перевариваемую еду
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

Завтрак

Кофе на завтрак — не лучшая идея. Питательной ценности напиток не имеет. Кроме того, употребление кофе натощак негативно сказывается на пищеварительной системе и может вызвать дискомфорт в желудке.

Поэтому диетологи рекомендуют употреблять на завтрак сытную еду, богатую белками, жирами и углеводами. Например, подойдёт греческий йогурт с добавлением ягод, фруктов, семечек и орехов. Солёный вариант завтрака — тост из авокадо с варёным яйцом. Такой завтрак насытит вас надолго и придаст энергии и бодрости.

Также стоит начинать утро со стакана тёплой чистой воды без добавок. Выпивайте стакан воды примерно за полчаса до еды.

Ужин

Многие считают, что не стоит есть поздно. Тем не менее приём пищи после захода солнца не заставит вас набрать вес. Важно, чтобы ваш последний приём пищи был примерно за пару часов до сна и состоял из пищи, которая легко переваривается. Например, овощи, белое мясо, рыба.

Стоит отказаться от сладостей и жирной пищи на ужин.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа

Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры.

Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Нашли простой способ вернуть прозрачность фарам авто
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Сводка с фронта: под Херсоном боевики плывут через Днепр, чтобы сдаться, ВС РФ вошли в Песчаное
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Последние материалы
Как выбрать вытяжку для небольшой кухни
Разработаны новые квазикристаллы для улучшения синтеза белков
Как правильно разместить багаж в автомобиле
Bloodborne на ПК: первые успехи эмулятора ShadPS4
На завтрак и ужин нужно есть сытную, но легко перевариваемую еду
Правда о еде в бюджетных отелях: что скрывают от туристов
Летний салат: в нём глаз и вкус радует почти полный набор сезонных овощей
Путин и Моди обсудят использование национальных банковских карт в обеих странах
Как формируется прибыль страховых компаний?
Питание и акне: какие продукты могут усиливать высыпания на коже?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников