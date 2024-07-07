А вы правильно питаетесь? Названы лучшие продукты для завтрака и ужина

На завтрак и ужин нужно есть сытную, но легко перевариваемую еду

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Предлагаем узнать, какие напитки и продукты можно есть утром, а какие можно вечером.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

Завтрак

Кофе на завтрак — не лучшая идея. Питательной ценности напиток не имеет. Кроме того, употребление кофе натощак негативно сказывается на пищеварительной системе и может вызвать дискомфорт в желудке.

Поэтому диетологи рекомендуют употреблять на завтрак сытную еду, богатую белками, жирами и углеводами. Например, подойдёт греческий йогурт с добавлением ягод, фруктов, семечек и орехов. Солёный вариант завтрака — тост из авокадо с варёным яйцом. Такой завтрак насытит вас надолго и придаст энергии и бодрости.

Также стоит начинать утро со стакана тёплой чистой воды без добавок. Выпивайте стакан воды примерно за полчаса до еды.

Ужин

Многие считают, что не стоит есть поздно. Тем не менее приём пищи после захода солнца не заставит вас набрать вес. Важно, чтобы ваш последний приём пищи был примерно за пару часов до сна и состоял из пищи, которая легко переваривается. Например, овощи, белое мясо, рыба.

Стоит отказаться от сладостей и жирной пищи на ужин.