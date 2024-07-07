Действительно ли навязчивая уборка полезна для вашего психического здоровья: важная информация

Некоторые люди могут использовать уборку как способ расслабиться во время сильной тревоги или стресса.
Иногда люди начинают уборку дома, чтобы уменьшить беспокойство и облегчить симптомы стресса. Однако иногда уборка может стать навязчивой идеей и нанести вред вашему здоровью.
Дело в том, что компульсивная уборка является одним из симптомов обсессивно-компульсивного расстройства. ОКР заставляет людей постоянно чистить, убирать и наводить порядок, бесконечно мыть руки и поверхности в доме, что часто может принимать характер навязчивой идеи.
Часто при ОКР у человека возникают представления о том, что всё всегда должно быть в идеальном порядке. В результате человек может тратить много своего времени и сил на то, чтобы это делать, и в итоге всё перерастает в навязчивую уборку.
Впоследствии это может мешать в повседневной жизни — общению с людьми, работе и отношениям с семьёй.
Если вы чувствуете, что это мешает вашей жизни, лучше всего обратиться за помощью к специалистам.
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