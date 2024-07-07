Назван простой способ, как продлить свою жизнь

Садоводство способствует продлению жизни

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователь долголетия Дэн Бюттнер пришёл к выводу, что работы в огороде и в целом садоводство помогают продлить жизнь ни хуже, чем спорт. Это простой и даже неожиданный секрет долголетия.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Специалист добавил, что именно работа на земле является главным фактором, способствующим продлению жизни человека. Он отметил, что все долгожители, с которыми он общался, любили садоводство и занимались им с молодости до самой старости.

Такой эффект, прежде всего, связан с тем, садоводы много времени проводят на свежем воздухе, имеют необходимую физическую активность, едят больше растительной и полезной пищи, которая растёт на собственном огороде.

Также Бюттнер в подтверждение своих слов сослался на большое количество исследований, которые открыли, что работы на даче понижают уровень кортизола, а также гормонов стресса.