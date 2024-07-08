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Недоразвитый безымянный палец на руке удлинили пластинами

Владимирские хирурги удлинили девушке безымянный палец на руке

1:07
Здоровье

Врачи Областного центра спецмедпомощи во Владимире удлинили палец на руке пациентки, сообщила пресс-служба областного минздрава.

Владимирские хирурги удлинили девушке безымянный палец на руке
Фото: Министерство здравоохранения Владимирской области is licensed under public domain

Девушка обратилась с жалобами на ограниченную подвижность безымянного пальца правой руки из-за его недостаточной длины — он не дорос до нормы. По результатам рентгенографии диагностировали брахиметакарпию четвёртой пястной кости.

Бедняжке предложили лечение хирургическим путём. Намучившаяся, она с готовностью согласилась.

Врачи 1-го травматолого-ортопедического отделения Гурам Чочиев и Александр Рубцов провели удлиняющую "ступенчатую" остеотомию проблемной кости металлической пластиной, приведя её длину к норме.

Брахиметакарпия — врождённая аномалия развития костно-суставного аппарата, проявляющаяся как укорочение одной или нескольких пястных костей. У девочек встречается в пять раз чаще, чем у мальчиков. Помимо того, что это эстетический дефект, болезнь мешает нормальной мелкой моторике кистей рук.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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