Опровергнуты главные мифы о гастрите: не вызывает боль, возникает не из-за еды

Гастроэнтеролог Левитская назвала гастрит бессимптомным заболеванием

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастрит не вызывает боли в животе, заявила гастроэнтеролог Анастасия Левитская. В разговоре с "Газета.Ru" она опровергла это и другие заблуждения о распространённом недуге.

Фото: Freepik by benzoix, PDM

"На самом деле гастрит — это бессимптомное заболевание, так как в слизистой желудка нет болевых рецепторов", — объяснила врач.

Основная причина гастрита — бактерии хеликобактер пилори. Реже он носит аутоиммунный характер или провоцируется забросом желчи в желудок. Едой спровоцировать гастрит невозможно, подчеркнула доктор.

Причины боли и дискомфорта в области желудка должен устанавливать специалист. Зачастую это обычная функциональная диспепсия.

"Чтобы избежать обострения функциональной диспепсии, нельзя допускать больших пауз между приёмами пищи, а есть нужно медленно", — посоветовала Левитская.