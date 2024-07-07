Опровергнуты главные мифы о гастрите: не вызывает боль, возникает не из-за еды

Гастрит не вызывает боли в животе, заявила гастроэнтеролог Анастасия Левитская. В разговоре с "Газета.Ru" она опровергла это и другие заблуждения о распространённом недуге.
"На самом деле гастрит — это бессимптомное заболевание, так как в слизистой желудка нет болевых рецепторов", — объяснила врач.
Основная причина гастрита — бактерии хеликобактер пилори. Реже он носит аутоиммунный характер или провоцируется забросом желчи в желудок. Едой спровоцировать гастрит невозможно, подчеркнула доктор.
Причины боли и дискомфорта в области желудка должен устанавливать специалист. Зачастую это обычная функциональная диспепсия.
"Чтобы избежать обострения функциональной диспепсии, нельзя допускать больших пауз между приёмами пищи, а есть нужно медленно", — посоветовала Левитская.
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