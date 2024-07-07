Берегите вкусовые сосочки: чистка языка оказалась опасным заблуждением

Стоматолог Блюмкин посоветовал отказаться от чистки языка

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология

Не нужно усердствовать в чистке языка, призвал стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин. Он перечислил "Газета.Ru" опасные заблуждения об уходе за полостью рта.

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"Во-первых, налёт на языке — это не показатель плохой гигиены, а возможный сигнал о заболевании. Преимущественно это болезни желудочно-кишечного тракта или инфекционные процессы, — объяснил врач. — Поэтому прежде чем пытаться убрать симптом скребком, обратитесь за консультацией к терапевту или гастроэнтерологу".

"Во-вторых, постоянная чистка налета приводит к травмированию сосочков языка. Это отражается на восприятии пищи. В частности, нарушается вкусовая и температурная чувствительность", — предупредил он.

Кроме того, не следует злоупотреблять использованием такого метода ухода, как ополаскиватели для рта. Исследования одного известного ополаскивателя на спирту показали, что его применение способствует размножению условно-патогенных бактерий в полости зева.

Наконец, лучше отказаться от слишком жёсткой зубной щётки — чистит она не лучше, а вред принести способна, заключил доктор.