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Берегите вкусовые сосочки: чистка языка оказалась опасным заблуждением

Стоматолог Блюмкин посоветовал отказаться от чистки языка

1:14
Здоровье » Стоматология

Не нужно усердствовать в чистке языка, призвал стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин. Он перечислил "Газета.Ru" опасные заблуждения об уходе за полостью рта.

Стоматолог Блюмкин посоветовал отказаться от чистки языка
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

"Во-первых, налёт на языке — это не показатель плохой гигиены, а возможный сигнал о заболевании. Преимущественно это болезни желудочно-кишечного тракта или инфекционные процессы, — объяснил врач. — Поэтому прежде чем пытаться убрать симптом скребком, обратитесь за консультацией к терапевту или гастроэнтерологу".

"Во-вторых, постоянная чистка налета приводит к травмированию сосочков языка. Это отражается на восприятии пищи. В частности, нарушается вкусовая и температурная чувствительность", — предупредил он.

Кроме того, не следует злоупотреблять использованием такого метода ухода, как ополаскиватели для рта. Исследования одного известного ополаскивателя на спирту показали, что его применение способствует размножению условно-патогенных бактерий в полости зева.

Наконец, лучше отказаться от слишком жёсткой зубной щётки — чистит она не лучше, а вред принести способна, заключил доктор.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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