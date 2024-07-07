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Связанные с экстремальной жарой риски для жизни и здоровья сохраняются даже после похолодания

Педиатр Патель предупредила о риске смерти от жары на второй-третий день

2:21
Здоровье

Воздействие жары на организм человека имеет накопительный эффект, передаёт в субботу NBC News. Опрошенные изданием врачи предупредили, что рост рисков сердечного приступа, теплового удара или других медицинских проблем связан не столько с экстремальной температурой, сколько с её продолжительностью.

Педиатр Патель предупредила о риске смерти от жары на второй-третий день
Фото: Freepik by freepik, PDM

"Обычно смерти от жары начинаются не с первого дня, а на второй и третий день. Накопленная жара является большим фактором риска, особенно для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей", — объясняет доктор Лиза Патель, клинический доцент, практикующий педиатр в Stanford Medicine Children's Health.

В США жара — основная причина смертей, связанных с погодой. Её последствия иногда недооцениваются в статистике, поскольку она часто осложняет течение основных заболеваний, таких как болезни сердца, органов дыхания или почек.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, за последние дни резко возросло число ежедневных госпитализаций в отделения неотложной помощи с жалобами, связанными с жарой. 4 июля они составили почти 1,1% всех обращений в отделения неотложной помощи в регионе, который включает Калифорнию, Аризону и Неваду, что вдвое больше, чем 1 июля.

В воскресенье температура в Долине Смерти может достичь 55 °C, предупредили синоптики. Аномальная жара в США заметна даже из космоса.

Такая погода выходит за пределы выживания для некоторых даже здоровых людей, подчёркивает доцент Дженнифер Ванос из Школы устойчивого развития Университета штата Аризона. Шесть часов в этих условиях почти гарантируют гибель от теплового удара для пожилого человека.

Доктор Ричард Бруно, санитарный врач округа Малтнома, призвал американцев оставаться дома. "Я особенно обеспокоен тысячами людей, которые отправятся на музыкальные фестивали и спортивные мероприятия в эти выходные. Они будут проводить много времени на улице, у них может быть мало доступа к тени и воде, и они могут не осознавать риск", — прокомментировал он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Специалист Марудова Наталья
Заведующая отделением поликлинической педиатрии
Специалист Пономарева Нина
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок, оформляет справки, санаторные карты, карты перед поступлением в детский и школу.
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