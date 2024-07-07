Влияние социальных сетей на психическое здоровье: важная информация

Социальные сети оказывают значительное влияние на психическое здоровье людей.
Социальные сети высвобождают дофамин, гормон хорошего самочувствия. Когда гормон высвобождается от приятных занятий, у человека вырабатывается привычка. Поэтому люди часто становятся зависимыми от социальных сетей.
Для некоторых это может стать настоящей проблемой, так как они отнимают много времени и сил. Кроме того, социальные сети могут негативно повлиять на ваше отношение, самооценку и уверенность в себе. Иногда в интернете можно столкнуться с издевательствами и насмешками.
Некоторые люди сравнивают себя и свою жизнь с другими, что заставляет их чувствовать себя плохо. Социальные сети могут быть небезопасными для людей с депрессией, поскольку они могут ухудшить симптомы и состояние человека.
Социальные сети также часто повышают уровень тревожности и симптомы психических расстройств. Они часто вызывают нарушения сна и бессонницу из-за сильных эмоций и синего света от экрана.
Социальные сети могут быть особенно опасны для неокрепшего мозга и психики детей и подростков. Поэтому стоит максимально ограничить время и контент в социальных сетях для детей и подростков.
Личный фитнес-тренер Джаррод Ноббе назвал самые частые ошибки, которые допускают люди, пытаясь похудеть с помощью ходьбы.