Влияние социальных сетей на психическое здоровье: важная информация

Как социальные сети влияют на ментальное здоровье

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Социальные сети оказывают значительное влияние на психическое здоровье людей.

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Как социальные сети влияют на психическое здоровье человека

Социальные сети высвобождают дофамин, гормон хорошего самочувствия. Когда гормон высвобождается от приятных занятий, у человека вырабатывается привычка. Поэтому люди часто становятся зависимыми от социальных сетей.

Для некоторых это может стать настоящей проблемой, так как они отнимают много времени и сил. Кроме того, социальные сети могут негативно повлиять на ваше отношение, самооценку и уверенность в себе. Иногда в интернете можно столкнуться с издевательствами и насмешками.

Некоторые люди сравнивают себя и свою жизнь с другими, что заставляет их чувствовать себя плохо. Социальные сети могут быть небезопасными для людей с депрессией, поскольку они могут ухудшить симптомы и состояние человека.

Социальные сети также часто повышают уровень тревожности и симптомы психических расстройств. Они часто вызывают нарушения сна и бессонницу из-за сильных эмоций и синего света от экрана.

Социальные сети могут быть особенно опасны для неокрепшего мозга и психики детей и подростков. Поэтому стоит максимально ограничить время и контент в социальных сетях для детей и подростков.