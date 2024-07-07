Вот чем полезна молодая морковь: добавьте её в рацион

Молодая морковь полезнее, чем вы думаете.
Молодая морковь — это не просто морковь забавного размера. Это овощ, который нужно добавить в свой рацион.
Согласно недавнему исследованию, перекусы молодой морковью не менее 3 раз в неделю значительно повышают уровень полезных каротиноидов в коже молодых людей.
По результатам эксперимента, участники, сочетавшие морковь с поливитаминами, испытали увеличение количества каротиноидов на 21,6%. Кроме того, овощ содержит растительные белки, сложные углеводы и важные для здоровья минералы, такие как железо, кальций, калий и медь.
Овощи в рационе улучшают состояние и здоровье кожи, волос и ногтей. Кроме того, морковь нормализует работу иммунной системы.
Морковь богата такими витаминами, как витамин С, Е, К, а также витаминами группы В.
Личный фитнес-тренер Джаррод Ноббе назвал самые частые ошибки, которые допускают люди, пытаясь похудеть с помощью ходьбы.