Вот чем полезна молодая морковь: добавьте её в рацион

Молодая морковь улучшает состояние кожи и волос

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молодая морковь полезнее, чем вы думаете.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Польза молодой моркови для здоровья

Молодая морковь — это не просто морковь забавного размера. Это овощ, который нужно добавить в свой рацион.

Согласно недавнему исследованию, перекусы молодой морковью не менее 3 раз в неделю значительно повышают уровень полезных каротиноидов в коже молодых людей.

По результатам эксперимента, участники, сочетавшие морковь с поливитаминами, испытали увеличение количества каротиноидов на 21,6%. Кроме того, овощ содержит растительные белки, сложные углеводы и важные для здоровья минералы, такие как железо, кальций, калий и медь.

Овощи в рационе улучшают состояние и здоровье кожи, волос и ногтей. Кроме того, морковь нормализует работу иммунной системы.

Морковь богата такими витаминами, как витамин С, Е, К, а также витаминами группы В.