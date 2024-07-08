В составе есть и фитоэстрогены: почему женщинам необходимо есть этот фрукт

Абрикосы способствуют регулярному менструальному циклу

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Абрикосы благотворно влияют на сердечно-сосудистую, нервную и пищеварительную системы организма. Полезные вещества, содержащиеся в этих фруктах, помогают укрепить сосуды, улучшить память и остроту зрения, очистить организм, повысить выносливость и устойчивость к стрессам. А ещё они поднимают настроение и дарят позитивный заряд.

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Употребление абрикосов рекомендуется для укрепления иммунитета, профилактики анемии, борьбы с онкологическими заболеваниями и проблемами со щитовидной железой.

Почему именно женщинам необходимо есть абрикосы? Они помогают поддерживать нормальный уровень гормонов, что может способствовать регулярному менструальному циклу.

В составе фрукта есть и фитоэстрогены, необходимые в период менопаузы, так как они регулируют выработку женских гормонов. Не следует съедать слишком много абрикосов. Они содержат большое количество глюкозы и фруктозы, чем могут вызвать дисбаланс уровня глюкозы в крови. Поэтому 3-5 абрикосов в день — оптимальная норма.

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