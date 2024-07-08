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В составе есть и фитоэстрогены: почему женщинам необходимо есть этот фрукт

Абрикосы способствуют регулярному менструальному циклу

1:16
Здоровье

Абрикосы благотворно влияют на сердечно-сосудистую, нервную и пищеварительную системы организма. Полезные вещества, содержащиеся в этих фруктах, помогают укрепить сосуды, улучшить память и остроту зрения, очистить организм, повысить выносливость и устойчивость к стрессам. А ещё они поднимают настроение и дарят позитивный заряд.

Абрикосы способствуют регулярному менструальному циклу
Фото: en.wikipedia.org by xamumu is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Употребление абрикосов рекомендуется для укрепления иммунитета, профилактики анемии, борьбы с онкологическими заболеваниями и проблемами со щитовидной железой.

Почему именно женщинам необходимо есть абрикосы? Они помогают поддерживать нормальный уровень гормонов, что может способствовать регулярному менструальному циклу.

В составе фрукта есть и фитоэстрогены, необходимые в период менопаузы, так как они регулируют выработку женских гормонов. Не следует съедать слишком много абрикосов. Они содержат большое количество глюкозы и фруктозы, чем могут вызвать дисбаланс уровня глюкозы в крови. Поэтому 3-5 абрикосов в день — оптимальная норма.

Ранее Правда.ру писала, какой продукт необходим пожилым людям ежедневно — достаточно 100 грамм.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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