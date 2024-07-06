Этот овощ — идеальный продукт для тех, кто стремится снизить вес

Не всегда для похудения требуется соблюдать строгую диету или принимать какие-то препараты. Иногда стоит просто скорректировать питание и включить в рацион новые блюда.
Кабачки — идеальный продукт для тех, кто стремится снизить вес. Они обладают множеством полезных свойств:
— Улучшают пищеварение благодаря большому содержанию воды и клетчатки.
— Снижают уровень сахара в крови, так как содержат мало углеводов.
— Укрепляют здоровье сердца за счёт содержания водорастворимой клетчатки — пектина.
Овощ почти на 95% состоит из воды. Помимо этого, в нём содержатся клетчатка, витамины и минералы. Кабачок богат витаминами группы В (В1, В2, РР), но особенно много в нём витамина С.
Высокое содержание калия обеспечивает нормальный солевой обмен и выведение из организма излишков жидкости.
Ранее Правда.ру писала, что свежий лук может вызвать обострение хронических заболеваний ЖКТ.
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.