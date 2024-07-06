Этот овощ — идеальный продукт для тех, кто стремится снизить вес

Кабачки улучшают здоровье сердца за счёт содержания пектина

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не всегда для похудения требуется соблюдать строгую диету или принимать какие-то препараты. Иногда стоит просто скорректировать питание и включить в рацион новые блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, PDM

Кабачки — идеальный продукт для тех, кто стремится снизить вес. Они обладают множеством полезных свойств:

— Улучшают пищеварение благодаря большому содержанию воды и клетчатки.

— Снижают уровень сахара в крови, так как содержат мало углеводов.

— Укрепляют здоровье сердца за счёт содержания водорастворимой клетчатки — пектина.

Овощ почти на 95% состоит из воды. Помимо этого, в нём содержатся клетчатка, витамины и минералы. Кабачок богат витаминами группы В (В1, В2, РР), но особенно много в нём витамина С.

Высокое содержание калия обеспечивает нормальный солевой обмен и выведение из организма излишков жидкости.

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