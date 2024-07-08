Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы три самых красивых пород кошек в мире
Почему результаты лазерной эпиляции могут оставлять желать лучшего
Зепюр Брутян привела сына к Павлу Прилучному на работу
Преподаватель Залилов предупредил об опасности поиска людей с помощью Wi-Fi
Как эффективно избавиться от осиного гнезда: советы экспертов
Назван универсальный вид спорта, который подойдет каждому
Пятерка стран, где цифровым кочевникам всегда рады
Стало известно, когда человечество перестанет использовать наличные деньги
Как Metal Gear Solid вдохновила разработку Tom Clancy's Splinter Cell
Что делать, чтобы уменьшить неприятные ощущения от изжоги во время сна

Сон на левом боку может облегчить изжогу

0:56
Здоровье

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с изжогой. Это не болезнь, а симптом, который говорит о том, что человек переедает или ест продукты, повышающие кислотность желудка.

Сон на левом боку может облегчить изжогу
Фото: annakosali.com by Anna Kosali, CC BY-SA 3.0

В этом случае можно справиться с изжогой, изменив рацион. Сон на левом боку также может помочь справиться с изжогой.

Возникает изжога чаще всего после приема пищи, в положении лежа или при наклоне. Для минимизации неприятных ощущений, лучше всего ложиться на левый бок.

Из-за расположения внутренних органов такое положение тела облегчит проход пищи через толстую кишку. Также благодаря сну на левом боку желудок будет располагаться ниже пищевода, что ограничивает риск излияния кислоты к горлу.

Ранее Правда.ру писала, какие продукты нельзя запивать молоком.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Российские войска продвинулись в центре города Волчанска Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Последние материалы
Зепюр Брутян привела сына к Павлу Прилучному на работу
Преподаватель Залилов предупредил об опасности поиска людей с помощью Wi-Fi
Как эффективно избавиться от осиного гнезда: советы экспертов
Назван универсальный вид спорта, который подойдет каждому
Пятерка стран, где цифровым кочевникам всегда рады
Сон на левом боку может облегчить изжогу
В США отметили мощь используемых Белоруссией истребителей Су-30СМ
Стало известно, когда человечество перестанет использовать наличные деньги
Как Metal Gear Solid вдохновила разработку Tom Clancy's Splinter Cell
Как достичь четких скул без пластики: эффективные упражнения для лица
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников