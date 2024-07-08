Что делать, чтобы уменьшить неприятные ощущения от изжоги во время сна

Сон на левом боку может облегчить изжогу

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с изжогой. Это не болезнь, а симптом, который говорит о том, что человек переедает или ест продукты, повышающие кислотность желудка.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali, CC BY-SA 3.0

В этом случае можно справиться с изжогой, изменив рацион. Сон на левом боку также может помочь справиться с изжогой.

Возникает изжога чаще всего после приема пищи, в положении лежа или при наклоне. Для минимизации неприятных ощущений, лучше всего ложиться на левый бок.

Из-за расположения внутренних органов такое положение тела облегчит проход пищи через толстую кишку. Также благодаря сну на левом боку желудок будет располагаться ниже пищевода, что ограничивает риск излияния кислоты к горлу.

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