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Соевые продукты полезны для детей: новое исследование

Соевые продукты улучшают когнитивные функции детей

1:16
Здоровье

Правильное питание играет важную роль в здоровье и развитии ребёнка.

Соевые продукты улучшают когнитивные функции детей
Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr, CC BY-SA 4.0

Почему соя важна для детей

Многие исследования показали, что когнитивные функции у взрослых и детей зависят от качества питания. Согласно одному исследованию, соя в рационе детей повышает их когнитивные способности.

Кроме того, правильное питание в детстве может оказывать влияние на здоровье мозга на протяжении всей жизни человека. Соя полезна для когнитивных способностей детей, потому что содержит изофлавоны. Благодаря этому дети продемонстрировали лучшие мыслительные способности, быструю реакцию и хорошую концентрацию внимания.

Изофлавоны — это натуральные соединения, содержащиеся в соевых бобах, которые полезны для здоровья как взрослых, так и детей. К сожалению, соевые продукты редко включаются в детский рацион.

Тем не менее, стоит добавить в рацион вашего ребенка такие продукты, как бобы эдамаме, соевое молоко, соевые орехи и тофу. Также можно использовать соевые продукты, имитирующие мясо. Эти продукты богаты витаминами, минералами и белком.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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