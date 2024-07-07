Учёные назвали продукты, от которых люди быстро стареют. Недосыпание и стрессы — не главная причина. Неправильное питание тоже провоцирует преждевременное старение организма.
Сахар, пирожные и конфеты вызывают старение кожи, появление морщин, набор лишнего веса и замедление метаболизма. Они также притягивают свободные радикалы, убивающие наш организм изнутри.
Белый хлеб, выпечка из белой муки, рис и картофель приводят к лишнему весу, обезвоживанию организма и разрушению эластичности кожи.
Алкоголь ускоряет старение, так как расщепляет минералы, поддерживающие молодость тела, и обезвоживает организм.
Трансжиры, содержащиеся в продуктах длительного хранения, провоцируют воспалительные процессы в нашем организме, обезвоживают клетки кожи и плохо влияют на работу печени и сердечно-сосудистой системы.
Продукты из обработанного мяса содержат много соли и добавок для длительного хранения, что расщепляет витамины группы В, влияющие на нашу молодость.
Молоко содержит много гормонов и козеин, который вызывает появление шлаков в нашем организме, что приводит к преждевременному старению и появлению высыпаний на коже.
Ранее Pravda.Ru писала, что пожилым людям нужно пиво для профилактики деменции.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.