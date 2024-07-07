Россиянам назвали продукты, от которых люди быстро стареют

Неправильное питание провоцирует преждевременное старение организма

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные назвали продукты, от которых люди быстро стареют. Недосыпание и стрессы — не главная причина. Неправильное питание тоже провоцирует преждевременное старение организма.

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Сахар, пирожные и конфеты вызывают старение кожи, появление морщин, набор лишнего веса и замедление метаболизма. Они также притягивают свободные радикалы, убивающие наш организм изнутри.

Белый хлеб, выпечка из белой муки, рис и картофель приводят к лишнему весу, обезвоживанию организма и разрушению эластичности кожи.

Алкоголь ускоряет старение, так как расщепляет минералы, поддерживающие молодость тела, и обезвоживает организм.

Трансжиры, содержащиеся в продуктах длительного хранения, провоцируют воспалительные процессы в нашем организме, обезвоживают клетки кожи и плохо влияют на работу печени и сердечно-сосудистой системы.

Продукты из обработанного мяса содержат много соли и добавок для длительного хранения, что расщепляет витамины группы В, влияющие на нашу молодость.

Молоко содержит много гормонов и козеин, который вызывает появление шлаков в нашем организме, что приводит к преждевременному старению и появлению высыпаний на коже.

Ранее Pravda.Ru писала, что пожилым людям нужно пиво для профилактики деменции.