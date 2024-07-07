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Россиянам назвали продукты, от которых люди быстро стареют

Неправильное питание провоцирует преждевременное старение организма

1:28
Здоровье

Учёные назвали продукты, от которых люди быстро стареют. Недосыпание и стрессы — не главная причина. Неправильное питание тоже провоцирует преждевременное старение организма.

Неправильное питание провоцирует преждевременное старение организма
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сахар, пирожные и конфеты вызывают старение кожи, появление морщин, набор лишнего веса и замедление метаболизма. Они также притягивают свободные радикалы, убивающие наш организм изнутри.

Белый хлеб, выпечка из белой муки, рис и картофель приводят к лишнему весу, обезвоживанию организма и разрушению эластичности кожи.

Алкоголь ускоряет старение, так как расщепляет минералы, поддерживающие молодость тела, и обезвоживает организм.

Трансжиры, содержащиеся в продуктах длительного хранения, провоцируют воспалительные процессы в нашем организме, обезвоживают клетки кожи и плохо влияют на работу печени и сердечно-сосудистой системы.

Продукты из обработанного мяса содержат много соли и добавок для длительного хранения, что расщепляет витамины группы В, влияющие на нашу молодость.

Молоко содержит много гормонов и козеин, который вызывает появление шлаков в нашем организме, что приводит к преждевременному старению и появлению высыпаний на коже.

Ранее Pravda.Ru писала, что пожилым людям нужно пиво для профилактики деменции.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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