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Советы по борьбе со стрессом и тревогой: вы можете улучшить своё состояние

Способы борьбы с тревожностью и стрессом

1:46
Здоровье

Многие люди испытывают повышенный уровень тревожности. Важно уметь его понижать.

Способы борьбы с тревожностью и стрессом
Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

Как уменьшить тревожность

Важно понять, почему ваш уровень тревожности повышается. Найдите причины своего состояния и измените их, если это возможно.

Если ваш уровень тревожности резко повысился, попробуйте переключить внимание на своё тело, оглядеться вокруг и использовать дыхательные практики.

Вы также можете выполнять действия, которые помогут вам заземлиться. Например, приготовление пищи или уборка квартиры. Сократите время, проведённое в интернете и социальных сетях. Неожиданный контент или сообщения могут ухудшить ваше состояние.

Попробуйте заняться любимым делом, встретиться с друзьями, отправиться на прогулку или просто отдохнуть.

Тревога часто связана с повышенным уровнем усталости. Старайтесь внимательно следить за качеством своего сна, диеты и отдыха. Отдыхайте, когда чувствуете усталость.

Творчество — отличный способ расслабиться. Можно заниматься рисованием, лепкой из глины, вышиванием.

Спорт также может помочь в борьбе со стрессом и беспокойством. Вы можете заниматься любой подходящей физической активностью.
Например, езда на велосипеде, йога, ходьба, плавание, фитнес, растяжка, бег.

Психологи также рекомендуют вести дневник своего эмоционального состояния. Вы можете записывать свои чувства, переживания, мысли.

Если ваш уровень тревожности не проходит более 2 недель, попробуйте обратиться к психологу или психотерапевту по поводу этой проблемы.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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