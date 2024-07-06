Советы по борьбе со стрессом и тревогой: вы можете улучшить своё состояние

Способы борьбы с тревожностью и стрессом

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди испытывают повышенный уровень тревожности. Важно уметь его понижать.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

Как уменьшить тревожность

Важно понять, почему ваш уровень тревожности повышается. Найдите причины своего состояния и измените их, если это возможно.

Если ваш уровень тревожности резко повысился, попробуйте переключить внимание на своё тело, оглядеться вокруг и использовать дыхательные практики.

Вы также можете выполнять действия, которые помогут вам заземлиться. Например, приготовление пищи или уборка квартиры. Сократите время, проведённое в интернете и социальных сетях. Неожиданный контент или сообщения могут ухудшить ваше состояние.

Попробуйте заняться любимым делом, встретиться с друзьями, отправиться на прогулку или просто отдохнуть.

Тревога часто связана с повышенным уровнем усталости. Старайтесь внимательно следить за качеством своего сна, диеты и отдыха. Отдыхайте, когда чувствуете усталость.

Творчество — отличный способ расслабиться. Можно заниматься рисованием, лепкой из глины, вышиванием.

Спорт также может помочь в борьбе со стрессом и беспокойством. Вы можете заниматься любой подходящей физической активностью.

Например, езда на велосипеде, йога, ходьба, плавание, фитнес, растяжка, бег.

Психологи также рекомендуют вести дневник своего эмоционального состояния. Вы можете записывать свои чувства, переживания, мысли.

Если ваш уровень тревожности не проходит более 2 недель, попробуйте обратиться к психологу или психотерапевту по поводу этой проблемы.