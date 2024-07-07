"Капельницы красоты" — что не так с этим трендом? 2 причины, почему люди в них верят

Капельницы красоты и детокса на дому опасны для здоровья

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Внутривенные капельницы красоты и детокса могут быть опасны для здоровья, поскольку вещества, которые вводятся, сразу попадают в кровь, минуя естественные барьеры организма — желудочно-кишечный и лимфатический.

Фото: dvidshub.net by Сержант штаба. Нишель Андерсон, PDM

Если мы принимаем таблетку или витаминку, то есть шанс, что организм усвоит только нужное количество вещества, а остальное будет заблокировано. С капельницей же у организма нет возможности защититься — вещество действует мгновенно.

Кроме того, капельницы часто назначают не врачи, а биохакеры, которые не имеют медицинского образования. Они могут назначать процедуры блогерам, которые в корыстных целях показывают, как им капают препараты в красивых квартирах. Однако это нарушение, ведь такие процедуры должны проводиться только под наблюдением врача и уж точно не на дому.

Почему же люди верят в эффективность детокса и ходят на процедуры? Во-первых, многие успешные и известные люди рекламируют капельницы, что создаёт впечатление их эффективности.

Во-вторых, играет роль и погоня за быстрым результатом. Кажется, что можно просто сделать капельницу — и энергия придёт сама собой, без необходимости тратить время и силы на спорт или правильное питание.

На самом деле, никому не нужны и не показаны никакие "IV капельницы красоты". Лучше всего обратиться к врачу и следовать его рекомендациям для достижения желаемых результатов.

Ранее Pravda.Ru писала, что шоколад и кофе с молоком вредят здоровью костей.