Опасность отравления летом: на что обращать внимание при выборе продуктов

В летний период особенно важно следить за качеством продуктов

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето — отличное время для насыщения организма витаминами, но и риск приобрести некачественные и даже опасные для здоровья продукты возрастает.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0

Избегайте подтаявшего и повторно замороженного мороженого. Если на мороженом есть кристаллы льда или оно выглядит деформированным, это означает, что его перемораживали.

Откажитесь от напитков на розлив, так как они часто хранятся в неподходящих условиях и могут быть рассадником бактерий. Пейте больше воды.

Не покупайте уличной фастфуд, так как ларьки и фудтраки часто нарушают температурный режим и санитарные нормы.

Проверяйте свежесть овощей и фруктов. Они должны быть упругими, без темных пятен. Фрукты должны иметь приятный аромат.

Выбирайте свежую рыбу с ясными глазами и ярко-красными жабрами, а мясо — с естественным цветом без сероватых оттенков.

Проверяйте срок годности молочных продуктов. Они быстро портятся на солнце, особенно в сладких продуктах.

Упор делайте на натуральные и свежие продукты, избегайте сомнительных покупок. Только так вы получите максимум пользы и наслаждения от летнего изобилия.

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