Опасность отравления летом: на что обращать внимание при выборе продуктов

Лето — отличное время для насыщения организма витаминами, но и риск приобрести некачественные и даже опасные для здоровья продукты возрастает.
Избегайте подтаявшего и повторно замороженного мороженого. Если на мороженом есть кристаллы льда или оно выглядит деформированным, это означает, что его перемораживали.
Откажитесь от напитков на розлив, так как они часто хранятся в неподходящих условиях и могут быть рассадником бактерий. Пейте больше воды.
Не покупайте уличной фастфуд, так как ларьки и фудтраки часто нарушают температурный режим и санитарные нормы.
Проверяйте свежесть овощей и фруктов. Они должны быть упругими, без темных пятен. Фрукты должны иметь приятный аромат.
Выбирайте свежую рыбу с ясными глазами и ярко-красными жабрами, а мясо — с естественным цветом без сероватых оттенков.
Проверяйте срок годности молочных продуктов. Они быстро портятся на солнце, особенно в сладких продуктах.
Упор делайте на натуральные и свежие продукты, избегайте сомнительных покупок. Только так вы получите максимум пользы и наслаждения от летнего изобилия.
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