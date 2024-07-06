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Врачи спасли приговорённую к ампутации ногу с превратившимися в камень сосудами

Мытищинские врачи спасли ногу пожилой женщины, страдающей от диабета

1:58
Здоровье

Медики Центра спасения конечностей Мытищинской больницы спасли ногу 86-летней пациентки, приговорённую к ампутации, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мытищинские врачи спасли ногу пожилой женщины, страдающей от диабета
Фото: Flickr by Andrew Magill, CC BY 2.0

Пенсионерка обратилась с жалобами на мучительные боли в ноге. Осмотр выявил начало развития гангрены. Ситуацию усугубляли диабет и тяжелейший атеросклероз.

"У пациентки были полностью перекрыты сосуды на правой ноге, начиная от живота и заканчивая пяткой — критическая ишемия нижней конечности", — рассказал заведующий отделением рентгенохирургии сосудистого центра Антон Аналеев.

Консилиум решил предпринять попытку сохранить ногу. "Операцию проводили в три этапа. Сначала в рентгеноперационной поставили стент в подвздошную артерию, где закрытый сосуд своей плотностью был уже похож на камень, но нам удалось восстановить кровоток в этом сегменте", — поделился доктор.

"После успешного восстановления кровотока в верхнем сегменте нашей задачей было провести реконструкцию русла кровотока на бедренно-подколенном уровне. Учитывая ранее инфицированную рану, мы взяли собственную вену пациентки и пустили кровь в обход прежнего полностью кальцинированного русла в подколенную артерию. Затем в рентгеноперационной коллеги открыли сосуды на голени, завершив полную реваскуляризацию, то есть полностью восстановили кровоснабжение ноги", — добавил руководитель Центра спасения конечностей Родион Шилов.

В общей сложности хирургическое вмешательство продолжалось около 10 часов.

"Нога после операции снова стала тёплой, а была совсем холодная. Дай бог здоровья мытищинским врачам, такие люди хорошие. Спасибо им и пусть добро, которое они делают, к ним вернётся!" — пожелала довольная пациентка.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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