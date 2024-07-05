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Секреты русских отжиманий: фитнес-тренер Егор Ходырев раскрыл секрет успешных русских отжиманий

Как прокачать верхнюю часть тела с помощью русских отжиманий

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Здоровье

Фитнес-тренер Егор Ходырев раскрыл особенности выполнения русских отжиманий в интервью для "Чемпионата".

Как прокачать верхнюю часть тела с помощью русских отжиманий
Фото: dvidshub.net by Cpl. Octavia Davis, PDM

Он подчеркнул, что это упражнение на брусьях направлено на развитие верхней части тела, особенно активизируя грудные, широчайшие, трехглавые и дельтовидные мышцы. Егор отметил, что русские отжимания позволяют эффективно тренироваться с использованием собственного веса без необходимости в дополнительном оборудовании.

Для выполнения упражнения необходимо упереться ладонями в брусья, сведя лопатки вместе и опустив их вниз. На вдохе следует согнуть руки в локтевых суставах и откинуть корпус тела назад и вниз, чтобы руки оказались вытянуты вдоль брусьев. На выдохе за счет мышц спины нужно подтянуть корпус к ладоням, перенеся вес тела на кисти рук.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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