Как сбалансированно питаться, если вы сильно заняты: советы диетологов

Названы варианты полезного перекуса, если у вас нет времени на готовку

Иногда нет ни времени, ни возможности для полноценного обеда. Что делать в таких случаях?

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Что можно съесть в качестве перекуса

Выбирайте продукты, богатые белком. Например, тофу, консервированную фасоль и нут, орехи, сыр, творог.

Для поддержания работы мозга пейте больше воды и ешьте фрукты и ягоды. Цельнозерновые продукты, мюсли и сухофрукты также являются хорошими перекусами. Например, подойдёт чернослив, курага, цукаты.

Всегда выбирайте более сытные варианты еды. Так вы почувствуете себя более сытым и энергичным. Избегайте перекусов сладостями — шоколадом, конфетами, мороженым, выпечкой. Вы можете выбрать тост из авокадо с варёным яйцом и лососем.

Бананы богаты калием и магнием, поэтому они полезны для организма и могут стать отличным дополнением к вашему перекусу. Кроме того, вы можете выбрать яблоки или груши.

Для перекусов выбирайте продукты с минимальным содержанием сахара. Избегайте фастфуда, газированных напитков и картофеля.

Возьмите с собой пищу, содержащую белки, полезные жиры, сложные углеводы и клетчатку. Например, сыр с орехами и зерновой хлеб с добавлением фруктов или ягод.