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Катастрофические масштабы смертности от алкоголя и наркотиков в мире оценили

Более 3 миллионов жизней ежегодно уносят алкоголь и наркотики, подсчитала ВОЗ

Здоровье

Алкоголь и наркотики убивают 3,2 миллиона человек в год по всему миру, три четверти из них — мужчины, следует из доклада Всемирной организации здравоохранения о потреблении психоактивных веществ и лечении вызванных ими расстройств.

Более 3 миллионов жизней ежегодно уносят алкоголь и наркотики, подсчитала ВОЗ
Фото: Freepik by jcomp, PDM

По итогам 2019 года зарегистрировано 2,6 миллиона смертей (4,7% от общего количества), в том числе 2 миллиона — мужских, непосредственно связанных со злоупотреблением алкоголем. На долю запрещённых веществ приходится 0,6 миллиона погибших, из них 0,4 миллиона — мужчины.

Алкоголь забирает преимущественно молодых — 13% умерших было от 20 до 39 лет.

Это недопустимо высокие показатели, уверены в ВОЗ. Там призвали как можно строже регулировать производство, распространение, продвижение и употребление опасной продукции.

Вместе с тем с 2010 по 2019 год глобальное потребление алкоголя слегка снизилось — с 5,7 до 5,5 литра на душу населения в пересчёте на чистый спирт в год.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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