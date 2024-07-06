Врач предупредила, от какой клубники непременно раздует живот

Клубника — вкусная и полезная ягода, но некоторые ошибки в её употреблении могут обернуться проблемами с пищеварением, предупредила гастроэнтеролог Юлия Лернер на страницах издания "Доктор Питер".
Она напомнила, что клубнику надо употреблять с осторожностью людям, склонным к аллергии или заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Но и здоровым злоупотреблять вкусными дарами природы не стоит.
Какую клубнику медицина считает опасной:
Часто ягоды оставляют на десерт после приёма пищи, посетовала собеседница издания. И зря: в этом случае возможен процесс брожения в желудке, боль и вздутие живота.
"Оптимально использовать клубнику в качестве перекуса или лёгкого ужина", — посоветовала доктор.
Кроме того, она призвала тщательно мыть плоды, но — непосредственно перед употреблением. И ни в коем случае не замачивать их.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.