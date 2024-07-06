Врач предупредила, от какой клубники непременно раздует живот

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Гастроэнтеролог Лернер призвала не есть клубнику на десерт

1:01
Здоровье » Здоровье и профилактика

Клубника — вкусная и полезная ягода, но некоторые ошибки в её употреблении могут обернуться проблемами с пищеварением, предупредила гастроэнтеролог Юлия Лернер на страницах издания "Доктор Питер".

Гастроэнтеролог Лернер призвала не есть клубнику на десерт
Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski, CC0

Она напомнила, что клубнику надо употреблять с осторожностью людям, склонным к аллергии или заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Но и здоровым злоупотреблять вкусными дарами природы не стоит.

Какую клубнику медицина считает опасной:

  • неспелую,
  • немытую,
  • съеденную натощак,
  • оставленную на десерт.

Часто ягоды оставляют на десерт после приёма пищи, посетовала собеседница издания. И зря: в этом случае возможен процесс брожения в желудке, боль и вздутие живота.

"Оптимально использовать клубнику в качестве перекуса или лёгкого ужина", — посоветовала доктор.

Кроме того, она призвала тщательно мыть плоды, но — непосредственно перед употреблением. И ни в коем случае не замачивать их.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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