Этот сыр улучшает здоровье суставов: обязательно добавьте его в рацион

Маскарпоне укрепляет суставы, зубы и кости

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сыр маскарпоне — это итальянский сливочно-пастообразный сыр, который традиционно изготавливается из сливок или молока буйвола, реже из коровьего молока.

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Его используют для приготовления различных десертов, таких как тирамису и кексы.

В чём разница между маскарпоне и сливочным сыром

Маскарпоне такой же гладкий и однородный, как творожный (сливочный) сыр, но его вкус чище, сливочнее, чувствуется естественная сладость сливок.

Польза сыра маскарпоне

Сыр маскарпоне богат витаминами и микроэлементами, которые помогают поддерживать здоровье суставов. Этот продукт рекомендуется включать в рацион для поддержки организма людям, занимающимся тяжёлым физическим трудом и спортом.

Таким образом, сыр содержит классический "молочный набор" витаминов и микроэлементов: группы А, В, РР, К, кальций, фосфор и многие другие.

Употребление маскарпоне способно положительно сказаться на состоянии нервной системы, костей, зубов и волос, кожи. Большинство сыров содержат много соли, а её избыток вреден для детского организма. Чего не скажешь о маскарпоне.

Конечно, сбрасывать со счетов его повышенную жирность тоже было бы неправильно, поэтому вводить маскарпоне в рацион детей до трёх лет не рекомендуется.