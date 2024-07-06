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Этот сыр улучшает здоровье суставов: обязательно добавьте его в рацион

Маскарпоне укрепляет суставы, зубы и кости

1:27
Здоровье

Сыр маскарпоне — это итальянский сливочно-пастообразный сыр, который традиционно изготавливается из сливок или молока буйвола, реже из коровьего молока.

Маскарпоне укрепляет суставы, зубы и кости
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Его используют для приготовления различных десертов, таких как тирамису и кексы.

В чём разница между маскарпоне и сливочным сыром

Маскарпоне такой же гладкий и однородный, как творожный (сливочный) сыр, но его вкус чище, сливочнее, чувствуется естественная сладость сливок.

Польза сыра маскарпоне

Сыр маскарпоне богат витаминами и микроэлементами, которые помогают поддерживать здоровье суставов. Этот продукт рекомендуется включать в рацион для поддержки организма людям, занимающимся тяжёлым физическим трудом и спортом.

Таким образом, сыр содержит классический "молочный набор" витаминов и микроэлементов: группы А, В, РР, К, кальций, фосфор и многие другие.

Употребление маскарпоне способно положительно сказаться на состоянии нервной системы, костей, зубов и волос, кожи. Большинство сыров содержат много соли, а её избыток вреден для детского организма. Чего не скажешь о маскарпоне.

Конечно, сбрасывать со счетов его повышенную жирность тоже было бы неправильно, поэтому вводить маскарпоне в рацион детей до трёх лет не рекомендуется.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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