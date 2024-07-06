Лук от семи недугов? Кому нельзя есть этот полезный продукт

Свежий лук может вызвать обострение хронических заболеваний ЖКТ

Лук — это не только полезный овощ, но и продукт, который может быть опасен для здоровья некоторых людей. Есть целый ряд противопоказаний к его употреблению, и лучше знать о них, чтобы избежать негативных последствий.

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Если у вас гастрит, панкреатит или язвенная болезнь, то стоит быть осторожным с употреблением сырого лука. Дело в том, что свежий лук повышает кислотность в желудке, что может вызвать обострение этих заболеваний.

Чтобы избежать негативных последствий, при проблемах с желудочно-кишечным трактом лучше употреблять лук в запечённом, варёном или обжаренном виде.

Ещё одним неприятным эффектом от употребления лука может стать метеоризм. Сырой лук содержит много фруктозы, которая при расщеплении вызывает повышенное газообразование у некоторых людей. Если вы заметили, что вас "пучит" после употребления лука, стоит заменить его на другой овощ.

Также известно, что лук может привести к повышению давления. Поэтому людям с гипертонией следует ограничить его количество в рационе.

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