Лук от семи недугов? Кому нельзя есть этот полезный продукт

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Свежий лук может вызвать обострение хронических заболеваний ЖКТ

Здоровье

Лук — это не только полезный овощ, но и продукт, который может быть опасен для здоровья некоторых людей. Есть целый ряд противопоказаний к его употреблению, и лучше знать о них, чтобы избежать негативных последствий.

Свежий лук может вызвать обострение хронических заболеваний ЖКТ
Фото: commons.wikimedia. org by Ymsarade, CC BY-SA 4.0

Если у вас гастрит, панкреатит или язвенная болезнь, то стоит быть осторожным с употреблением сырого лука. Дело в том, что свежий лук повышает кислотность в желудке, что может вызвать обострение этих заболеваний.

Чтобы избежать негативных последствий, при проблемах с желудочно-кишечным трактом лучше употреблять лук в запечённом, варёном или обжаренном виде.

Ещё одним неприятным эффектом от употребления лука может стать метеоризм. Сырой лук содержит много фруктозы, которая при расщеплении вызывает повышенное газообразование у некоторых людей. Если вы заметили, что вас "пучит" после употребления лука, стоит заменить его на другой овощ.

Также известно, что лук может привести к повышению давления. Поэтому людям с гипертонией следует ограничить его количество в рационе.

Ранее Правда.ру писала, что обычную уборку можно превратить в тренировку, если включить в неё упражнения.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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