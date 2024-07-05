Могут быть страшные последствия: как загорать людям с родинками

Многие люди любят загорать в летний период, чтобы получить красивый цвет кожи. Однако иногда это может быть опасно для здоровья, особенно если у вас на теле есть родинки. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".
Врач-токсиколог Михаил Кутушов отметил, что обычно родинки не представляют опасности для здоровья. Но есть такие, которые могут переродиться в меланому. Загорание под солнцем может спровоцировать данный процесс, в особенности если у вас имеется большое количество родинок.
"Важно ограничить время пребывания на солнце. В первые дни загара хватит 15 минут в день, а затем максимальный период не должен превышать 2 часа в день. Самый опасный промежуток нахождения на солнце — с 11 до 16 часов, когда УФ-излучение наиболее интенсивное. Следует использовать солнцезащитный крем с SPF 30 и выше, наносить на губы бальзам с SPF 15 и выше", — сказал врач.
Специалист назвал признаки, которые могут говорить о том, что родинка начала перерождаться в меланому. Это неровные края, неравномерный цвет, асимметрия, любые изменения во внешнем виде.
Дерматовенеролог Артур Старовойтов посоветовал большие и выпуклые родинки заклеивать пластырем или защищать солнцезащитным кремом, если вы выходите на солнце. Желательно выбирать такую одежду, которая бы закрывала большую часть тела. Не стоит ходить в солярии, так как процедура повышает риск развития рака кожи.
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