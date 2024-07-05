Раскрыта загадка устойчивой к анальгетикам мигрени с аурой

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Учёные обнаружили 12 белков, вызывающих мигрень с аурой

1:29
Здоровье

Учёные из США и Дании обнаружили 12 белков, вызывающих мигрень с аурой. Об открытии сообщила пресс-служба Копенгагенского университета.

Учёные обнаружили 12 белков, вызывающих мигрень с аурой
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

Исследования проводились на генномодифицированных мышах. Для провокации головной боли им давали капсаицин — главный жгучий компонент перца, и наблюдали за изменениями работы мозга.

Выяснилось, что во время приступа меняется состав спинномозговой жидкости, в том числе концентрация примерно полутора сотен белков. 12 из них, включая уже известный "мигреневый" CGRP, активировали болевые окончания в основании тройничного нерва, вызывая одностороннюю боль, хорошо знакомую страдающим мигренью бедолагам.

"Мы надеемся, что открытие данных молекул белков в дополнение к уже изученному пептиду CGRP позволит создать новые препараты для предотвращения вспышек мигреней. В перспективе они будут помогать тем носителям мигрени с аурой, на которых не действуют лекарства, подавляющие работы белка CGRP", — прокомментировал научный сотрудник Копенгагенского университета Мартин Расмуссен.

Мигрень — очень распространённое неврологическое расстройство, причины которого до сих пор до конца не ясны. Предположение, что её вариант с аурой связан со спазмами базилярной артерии, питающей ствол головного мозга, не нашло подтверждения.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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