Любые ОРВИ, включая грипп, COVID-19, вирусные гаймориты, ангины, бронхиты, не нуждаются ни в каком лечении, кроме симптоматического, напомнил врач и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале.
"Мы не можем гарантировано воздействовать на сам вирус, лечим только осложнения и облегчаем симптоматику", — признался он.
"Сюда же относятся неосложнённые грыжи межпозвонковых дисков, фибромиалгия, синдром раздражённого кишечника, позиционное головокружение, и многое, многое другое", — добавил теледоктор.
Кроме того, в этот ряд он поставил шум в ушах, остеоартрит, неинфекционные циститы, простатиты, головную боль напряжения — все состояния, которые можно лишь облегчить, но не вылечить.
За годы работы Мясников заметил, что российские больные не доверяют медикам, которые прямо говорят о бессмысленности лечения. "Если пациент уйдёт от тебя разочарованным, он пойдёт лечиться сам — антибиотиками, кроверазжижающими или просто мочой. А это уже совсем другие риски! — предупредил специалист. — Но так же непрофессионально вешать лапшу на уши и заставлять их покупать неэффективные лекарства".
Нужен доверительный контакт с пациентом, уверен доктор Мясников. Но замученным писаниной эскулапам из муниципальных поликлиник не до этого. Лучше найти своего семейного врача, заключил телеведущий.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.