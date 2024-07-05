Доктор Мясников напомнил болезни, которые не нужно лечить

COVID-19 не нуждается в лечении, заявил доктор Мясников

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любые ОРВИ, включая грипп, COVID-19, вирусные гаймориты, ангины, бронхиты, не нуждаются ни в каком лечении, кроме симптоматического, напомнил врач и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 4.0

"Мы не можем гарантировано воздействовать на сам вирус, лечим только осложнения и облегчаем симптоматику", — признался он.

"Сюда же относятся неосложнённые грыжи межпозвонковых дисков, фибромиалгия, синдром раздражённого кишечника, позиционное головокружение, и многое, многое другое", — добавил теледоктор.

Кроме того, в этот ряд он поставил шум в ушах, остеоартрит, неинфекционные циститы, простатиты, головную боль напряжения — все состояния, которые можно лишь облегчить, но не вылечить.

За годы работы Мясников заметил, что российские больные не доверяют медикам, которые прямо говорят о бессмысленности лечения. "Если пациент уйдёт от тебя разочарованным, он пойдёт лечиться сам — антибиотиками, кроверазжижающими или просто мочой. А это уже совсем другие риски! — предупредил специалист. — Но так же непрофессионально вешать лапшу на уши и заставлять их покупать неэффективные лекарства".

Нужен доверительный контакт с пациентом, уверен доктор Мясников. Но замученным писаниной эскулапам из муниципальных поликлиник не до этого. Лучше найти своего семейного врача, заключил телеведущий.