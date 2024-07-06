Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Участники соревнований по серфингу в бухте Соболь Владивостока поделились мнениями
Агата Муцениеце заявила, что не позволит тревожить её сына на фоне нового суда
Популярные бесплатные игры на ПК: от Warframe до Genshin Impact
Для профилактики остеопороза полезно съедать не менее двух яиц в день
Как приготовить сытные кабачковые оладьи
Надежда Сысоева подтвердила слухи о расставании с Сашей Стоуном
Экономист Лежава предсказал запоздалое повышение ключевой ставки до 18%
Стоимость древесины в Финляндии достигла рекордных значений
Летние пластические операции: что нужно знать о рисках и реабилитации
Губит людей не пиво: вот почему пожилым людям нужно пить пиво каждый день

Австралийские учёные выяснили, что пожилым людям нужно пиво для профилактики деменции

1:22
Здоровье

Австралийские учёные выяснили, что ежедневное употребление пива в небольшом количестве может снизить риск развития возрастной деменции.

Австралийские учёные выяснили, что пожилым людям нужно пиво для профилактики деменции
Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В исследовании приняли участие 25 тысяч человек старше 60 лет. Оказалось, что те, кто выпивал две пинты пива в день (примерно 1 литр), на треть реже страдали от проблем с памятью, чем непьющие люди.

При этом у тех, кто совсем не употреблял алкоголь, риск развития деменции был выше, чем у тех, кто пил умеренно. Исследователи сделали вывод, что пиво может защищать от деменции, но важно не злоупотреблять им, так как это может быть опасно для здоровья.

Эти выводы подтвердили в отделе исследования болезни Альцгеймера в Великобритании. Там заявили, что пожилые люди, которые никогда не употребляли алкоголь, действительно имеют более высокий риск развития деменции.

Важно помнить, что чрезмерное употребление алкоголя может негативно сказаться на работе мозга, изменить его форму и структуру, а также помешать организму усваивать витамины. Поэтому нужно пить его в умеренных объёмах — не более одного литра в день.

Материал носит информационный характер.

Ранее Правда.ру писала, что терапевт предостерегает от бесконтрольного приёма витамина D.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Последние материалы
Стоимость древесины в Финляндии достигла рекордных значений
Летние пластические операции: что нужно знать о рисках и реабилитации
Science Advances: римское владычество усилило экономику Британии
Китайские автопроизводители на пути к лидерству в индустрии электромобилей
Эксперт ЖКХ Белолипецкий призвал к организации ТСЖ, чтобы не остаться без капремонта
Основные риски в морском страховании
Китай привлекает иностранцев безвизовыми въездами по туризму, бизнесу и образованию
Повышенная потливость: причины, последствия и эффективные методы лечения
Ольга Орлова доказала, что не прибегала к услугам суррогатной матери
Чем будут кормить спортсменов в Париже на ОИ-2024?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников