Губит людей не пиво: вот почему пожилым людям нужно пить пиво каждый день

Австралийские учёные выяснили, что пожилым людям нужно пиво для профилактики деменции

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Австралийские учёные выяснили, что ежедневное употребление пива в небольшом количестве может снизить риск развития возрастной деменции.

Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В исследовании приняли участие 25 тысяч человек старше 60 лет. Оказалось, что те, кто выпивал две пинты пива в день (примерно 1 литр), на треть реже страдали от проблем с памятью, чем непьющие люди.

При этом у тех, кто совсем не употреблял алкоголь, риск развития деменции был выше, чем у тех, кто пил умеренно. Исследователи сделали вывод, что пиво может защищать от деменции, но важно не злоупотреблять им, так как это может быть опасно для здоровья.

Эти выводы подтвердили в отделе исследования болезни Альцгеймера в Великобритании. Там заявили, что пожилые люди, которые никогда не употребляли алкоголь, действительно имеют более высокий риск развития деменции.

Важно помнить, что чрезмерное употребление алкоголя может негативно сказаться на работе мозга, изменить его форму и структуру, а также помешать организму усваивать витамины. Поэтому нужно пить его в умеренных объёмах — не более одного литра в день.

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