Самые здоровые продукты, которые можно есть каждый день

Некоторые продукты, которые могут быть полезны для вашего здоровья, можно есть каждый день.
Греческий йогурт богат пробиотиками, которые полезны для здоровья кишечника и улучшают работу иммунной системы. Кроме того, он содержит много белка, поэтому подходит для завтрака или ужина.
Вы можете смешивать йогурт как со сладкими, так и с солёными ингредиентами, например, с огурцом, кинзой, чесноком, специями; ягодами, фруктами, орехами и мёдом.
Авокадо — чрезвычайно полезный продукт, который можно есть ежедневно. Он содержит полезные жиры, много клетчатки и витаминов.
Вы можете использовать авокадо для приготовления тостов, салатов, боулов и гуакомоле. Добавьте к авокадо специи, сок лимона или лайма и перец чили.
Грецкие орехи являются отличным источником полезных жирных кислот омега-3. Они способствуют снижению уровня плохого холестерина в крови. Кроме того, грецкие орехи богаты белком и другими полезными для всех систем организма веществами.
Вы можете смешать орехи с йогуртом, добавить их в салат или к мясу.
Этот корнеплод содержит большое количество антиоксиданта бета-каротина. Кроме того, сладкий картофель богат витаминами и минералами.
Приготовьте батат в качестве гарнира к мясу. Можно запечь, отварить или обжарить овощ и усилить вкус специями.
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