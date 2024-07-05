Самые здоровые продукты, которые можно есть каждый день

Грецкие орехи и авокадо можно есть каждый день

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты, которые могут быть полезны для вашего здоровья, можно есть каждый день.

Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, PDM

Греческий йогурт

Греческий йогурт богат пробиотиками, которые полезны для здоровья кишечника и улучшают работу иммунной системы. Кроме того, он содержит много белка, поэтому подходит для завтрака или ужина.

Вы можете смешивать йогурт как со сладкими, так и с солёными ингредиентами, например, с огурцом, кинзой, чесноком, специями; ягодами, фруктами, орехами и мёдом.

Авокадо

Авокадо — чрезвычайно полезный продукт, который можно есть ежедневно. Он содержит полезные жиры, много клетчатки и витаминов.

Вы можете использовать авокадо для приготовления тостов, салатов, боулов и гуакомоле. Добавьте к авокадо специи, сок лимона или лайма и перец чили.

Грецкие орехи

Грецкие орехи являются отличным источником полезных жирных кислот омега-3. Они способствуют снижению уровня плохого холестерина в крови. Кроме того, грецкие орехи богаты белком и другими полезными для всех систем организма веществами.

Вы можете смешать орехи с йогуртом, добавить их в салат или к мясу.

Батат

Этот корнеплод содержит большое количество антиоксиданта бета-каротина. Кроме того, сладкий картофель богат витаминами и минералами.

Приготовьте батат в качестве гарнира к мясу. Можно запечь, отварить или обжарить овощ и усилить вкус специями.