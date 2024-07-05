Профилактика боли в спине — элементарна: больше ходить пешком
Норма ходьбы здорового человека — 12-15 км в день, заявил вертебролог Десенко
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05.07.2024 15:22
Самая подходящая двигательная активность для профилактики боли в спине — обычная
ходьба, посоветовал врач-вертебролог, мануальный терапевт высшей категории Сергей Десенко.
Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó, CC BY-SA 4.0
Особенно важно больше двигаться тем, кто ведёт сидячий образ жизни, предупредил он в разговоре с NewsInfo.Ru.
"Достаточно ходьбы. Потому что ходьба — самое физиологичное движение для организма", — объяснил доктор.
"Потому что человек должен проходить в районе 12-15 км в день. Тогда у него проблем точно не будет", — заверил он.
Эта рекомендация адресована здоровым людям. В случае болей, чувства онемения и т. п. недомоганий следует обратиться к врачу.
Десенко напомнил также рекомендации Всемирной организацией здравоохранения, согласно которым сидячую работу необходимо прерывать 15-минутной размикой каждый час.
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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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