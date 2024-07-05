Профилактика боли в спине — элементарна: больше ходить пешком

Норма ходьбы здорового человека — 12-15 км в день, заявил вертебролог Десенко

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Самая подходящая двигательная активность для профилактики боли в спине — обычная ходьба, посоветовал врач-вертебролог, мануальный терапевт высшей категории Сергей Десенко.

Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó, CC BY-SA 4.0

Особенно важно больше двигаться тем, кто ведёт сидячий образ жизни, предупредил он в разговоре с NewsInfo.Ru.

"Достаточно ходьбы. Потому что ходьба — самое физиологичное движение для организма", — объяснил доктор.

"Потому что человек должен проходить в районе 12-15 км в день. Тогда у него проблем точно не будет", — заверил он.

Эта рекомендация адресована здоровым людям. В случае болей, чувства онемения и т. п. недомоганий следует обратиться к врачу.

Десенко напомнил также рекомендации Всемирной организацией здравоохранения, согласно которым сидячую работу необходимо прерывать 15-минутной размикой каждый час.