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Насыщенные и ненасыщенные жиры: в чём их польза и где они содержатся

Ненасыщенные жиры снижают уровень плохого холестерина

1:58
Здоровье

Чтобы правильно питаться, вам нужно знать много информации о продуктах и о содержащихся в них полезных веществах.

Ненасыщенные жиры снижают уровень плохого холестерина
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

Одна из основных вещей, о которой вы должны знать, — это насыщенные и ненасыщенные жиры. Они могут иметь огромное значение для вашего рациона.

Вот основные факты о них, которые вы должны знать.

Насыщенные жиры

Эти жиры, как правило, часто содержатся в продуктах животного происхождения, таких как мясо, молочные продукты и птица. Некоторые растительные масла, такие как кокосовое и пальмовое, также богаты насыщенными жирами.

Диеты с высоким содержанием насыщенных жиров связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, потому что они повышают уровень холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), часто называемого "плохим" холестерином.

Сокращение потребления обработанных и жареных продуктов, а также сливочного масла и сала может помочь снизить потребление насыщенных жиров.

Ненасыщенные жиры

Эти жиры считаются полезными для здоровья. Они бывают двух основных типов: мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры.

Мононенасыщенные жиры содержатся в таких продуктах, как оливковое масло, авокадо и некоторые орехи (например, миндаль, арахис). Они могут помочь улучшить уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний.

К полиненасыщенным жирам относятся омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые необходимы вашему организму.

Омега-3 жиры, содержащиеся в жирной рыбе (лосось, скумбрия, сардины) и льняном семени, как известно, уменьшают воспаление и снижают риск сердечных заболеваний.

Замена насыщенных жиров в рационе ненасыщенными жирами может помочь снизить риск сердечных заболеваний.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
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Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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