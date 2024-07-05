Насыщенные и ненасыщенные жиры: в чём их польза и где они содержатся

Ненасыщенные жиры снижают уровень плохого холестерина

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы правильно питаться, вам нужно знать много информации о продуктах и о содержащихся в них полезных веществах.

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Одна из основных вещей, о которой вы должны знать, — это насыщенные и ненасыщенные жиры. Они могут иметь огромное значение для вашего рациона.

Вот основные факты о них, которые вы должны знать.

Насыщенные жиры

Эти жиры, как правило, часто содержатся в продуктах животного происхождения, таких как мясо, молочные продукты и птица. Некоторые растительные масла, такие как кокосовое и пальмовое, также богаты насыщенными жирами.

Диеты с высоким содержанием насыщенных жиров связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, потому что они повышают уровень холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), часто называемого "плохим" холестерином.

Сокращение потребления обработанных и жареных продуктов, а также сливочного масла и сала может помочь снизить потребление насыщенных жиров.

Ненасыщенные жиры

Эти жиры считаются полезными для здоровья. Они бывают двух основных типов: мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры.

Мононенасыщенные жиры содержатся в таких продуктах, как оливковое масло, авокадо и некоторые орехи (например, миндаль, арахис). Они могут помочь улучшить уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний.

К полиненасыщенным жирам относятся омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые необходимы вашему организму.

Омега-3 жиры, содержащиеся в жирной рыбе (лосось, скумбрия, сардины) и льняном семени, как известно, уменьшают воспаление и снижают риск сердечных заболеваний.

Замена насыщенных жиров в рационе ненасыщенными жирами может помочь снизить риск сердечных заболеваний.